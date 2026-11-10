Más Madrid exige a Almeida paralización de desahucios de EMVS y revisión inmediata de los procedimientos en marcha

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid exige al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida la paralización inmediata de todos los desahucios de EMVS cuando no exista una alternativa habitacional, la puesta en marcha de un protocolo interno de gestión de las situaciones de vulnerabilidad con los servicios sociales y la empresa municipal y la revisión inmediata de los procedimientos en marcha.

La principal fuerza de la oposición ha registrado este martes en la EMVS "algo que no debería ser necesario registrar", ha explicado la portavoz, Rita Maestre, en rueda de prensa, "la exigencia al Gobierno municipal de que cumpla con la ley vigente", con el conocido como 'decreto Maricarmen', el 29/2026, de protección de inquilinos, familias y personas vulnerables.

Maestre ha recordado que fue aprobado por el Gobierno de España y que está en vigor desde el pasado 8 de octubre pero que "el Ayuntamiento de Almeida ha decidido no aplicar, pretender que no existe, pretender que no es ley en Madrid". "Por eso la empresa municipal sigue desahuciando y no solo lo está haciendo sino que lo está haciendo cada vez más", ha alertado la jefa de la oposición.

"EL AYUNTAMIENTO UTILIZA LA EMVS PARA DESAHUCIAR"

Más Madrid ha cifrado en "87 los desahucios ejecutados e incentivados por EMVS Madrid el año pasado sin que para esas personas o unidades familiares hubiera una alternativa habitacional digna". "El Ayuntamiento de Madrid no utiliza la empresa municipal para proteger a los vecinos sino para desahuciar a las personas más vulnerables", ha condenado Maestre.

A lo que ha sumado que lo hace "desconociendo la ley que está vigente en este momento, que es ese decreto de protección que debería estar aplicando y que no está haciendo". Así que lo que hoy hemos registrado ante la empresa municipal de Vienda y Suel de Madrid es una petición, una exigencia muy clara con tres puntos.