Más Madrid exige al Gobierno de Almeida a posicionarse en el precio de la vivienda y este fía su bajada en "más oferta"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS)

La concejala de Más Madrid Lucía Lois ha exigido al Gobierno de Almeida que aclare su postura ante el encarecimiento de alquileres y de precios de la vivienda en la capital, a lo que el que el delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González, ha respondido que la solución pasa por "afrontar la demanda con más oferta" y eliminar la Ley estatal de Vivienda.

"¿Sería positivo que los precios bajaran, sí o no?", ha planteado Lois durante su intervención en el Pleno de Cibeles. "La respuesta debería haber sido un sí rotundo", ha afirmado, ante el principal problema para el 70% de los madrileños.

La edil de Más Madrid ha asegurado que la ciudad cerró 2025 con una subida del 21% en el precio de la vivienda y del 70% desde que gobierna Almeida. "Hoy en Madrid hacen falta 17 años de salario íntegro para comprarse una casa", ha señalado, comparándolo con Barcelona, donde, según ha señalado, serían necesarios 13 años, una diferencia que achaca a la aplicación de la Ley de Vivienda.

"En Barcelona se han reducido los precios del alquiler un 3,3% desde que se aplica la ley; en Navarra han bajado un 8%", ha añadido, frente a un 21% de incremento en Madrid. "Allí donde los gobiernos quieren que el alquiler baje, se hacen cosas, ustedes no están haciendo absolutamente nada", ha criticado.

Lois ha reprochado además al Gobierno municipal de haber cerrado 300 pisos turísticos de los 13.000 que, según ha indicado, reconocen que existen en la ciudad, y haber invertido "11 millones menos" en vivienda pública para entregar "200 viviendas". "¿En qué Madrid viven ustedes?", ha preguntado, al tiempo que ha señalado que la capital es hoy una ciudad donde "los jóvenes no se pueden independizar", "los pensionistas tienen que compartir casa" y "cada día vemos más desahucios".

"Este no es el mejor momento de Madrid, es el momento más caro y más injusto", ha concluido, ante un PP al que ha acusado de anteponer "la propiedad privada por encima de la utilidad pública".

Por su parte, González ha defendido que el Gobierno de Almeida está desbloqueando desarrollos urbanísticos y favorece la construcción de "más de 200.000 viviendas". "Todo el mundo quiere comprar barato", ha ironizado, al tiempo que ha cuestionado si quienes critican los precios venderían sus propiedades por debajo del mercado.

El delegado ha defendido que el PP propuso en el Congreso bajar el IVA de la vivienda del 10% al 4% y ha reprochado a Más Madrid haber votado en contra. Además, ha atribuido la subida de precios al Ejecutivo de Pedro Sánchez, afirmando que desde su llegada el metro cuadrado ha aumentado un 62%.

Del mismo modo, ha cargado contra la Ley de Vivienda, que está "expulsando del mercado de alquiler a miles de viviendas", y ha acusado a la izquierda de no haber entregado vivienda pública durante el Gobierno de Manuela Carmena.