Más Madrid exige la retirada del empadronamiento para el abono transporte por "usar la burocracia para excluir"

Archivo - Una persona pasa su título de transporte para acceder a la estación de Sol - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha exigido la retirada del requisito del empadronamiento para el abono transporte incluido por la Comunidad desde este lunes y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "usar la burocracia para excluir y hacer la vida más difícil".

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada por la formación regionalista después de conocerse las nuevas instrucciones del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) para la expedición de este título.

Esta medida afecta a la expedición de las TTP-personales, "tanto las nuevas como sus duplicados" y solo podrán ser solicitadas por empadronados en la región y algunas poblaciones de Castilla-La Mancha y Castilla y León.

En cualquier caso, no tendrá carácter retroactivo, han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional, que, en cualquier caso, creen que el impacto será reducido, ya que afectará únicamente a un 3,4% de los usuarios.

La TTP, que es intransferible --en ella figuran impresos el nombre y un número de identificación de la tarjeta, además de la fotografía del titular--, está dirigida a todos los usuarios en general y es la opción estándar para los usuarios que superan los 7 años.

En cambio, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que esta medida va a hacer "más difícil a miles de estudiantes y trabajadores que mantienen el padrón en sus provincias de origen", así como a "miles de trabajadores que viven fuera de la provincia de Madrid y se desplazan cada día para trabajar" en la región.

"Y, por supuesto, a miles de personas migrantes que, en distintas situaciones administrativas, encuentran trabas de todo tipo para empadronarse en la Comunidad de Madrid", ha reprochado.

Ha destacado que la exigencia del padrón nunca había sido pedida para el abono y considera que este requisito es "la demostración de que Ayuso no necesita a Vox para hacer la vida más difícil a las personas migrantes y usar la burocracia para excluir y perjudicar a personas de todos los orígenes".