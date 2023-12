Más Madrid felicita la Navidad con un vídeo en el que reivindica más tiempo libre para los ciudadanos

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha felicitado la Navidad con un vídeo en el que reivindica más tiempo libre para los ciudadanos, "tiempo para descansar, para cuidar de los tuyos; porque tener tiempo es libertad, autonomía e igualdad.

"El tiempo es lo más valioso que tenemos. Decía mi abuela que al mal tiempo, buena cara. Pero yo soy de los que no se resisten. Porque el mejor tiempo es el que está por llegar. Eso lo sabemos bien en Madrid. Yo quizá cambiaría ese refrán por a más tiempo, mejor cara. Tiempo para ti, para los tuyos, para crear. Tiempo para aburrirse, tiempo para descansar, participar o estudiar. Tiempo para recrearnos en el valioso arte de ser quienes queramos ser. Y ya está", comienza la locución.

El partido recuerda que en Madrid es muy común decir eso de "hoy no he tenido tiempo ni de respirar". "Pero entonces algo falla. A veces no está en nuestras manos cambiar radicalmente ese estado. Pero sí podemos contribuir a que el estado de las cosas cambie. Cambien para que no termines la semana fatigado. Cambien para que al acabar el día digas: 'Hoy he tenido tiempo hasta para soñar'", indican.

"Que el tiempo que algunos nos quieren robar no se convierta en el anhelo de nuestra familia, de nuestros amigos o de nosotros mismos. Porque tener tiempo es libertad, es autonomía e igualdad. Hagamos que en Madrid se ponga de moda ganar tiempo en lugar de perderlo. Por eso desde Más Madrid os deseamos Feliz Navidad y que sobre el tiempo", concluyen en el vídeo.