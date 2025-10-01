Más Madrid interpone demanda contra el "traje a medida" de la licencia del "pelotazo" de la F1

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha interpuesto una demanda en el juzgado contencioso administrativo 27 contra el "traje a medida" de la licencia del "pelotazo" de la Fórmula 1, ha anunciado el portavoz en funciones de la formación, Eduardo Rubiño, en una rueda de prensa.

La demanda llega por "opacidad y falta de transparencia" desde el Ayuntamiento que encabeza José Luis Martínez-Almeida, sumado a que consideran que la licencia resultaría "ilegal" por tratar la actividad como temporal, por anteponer el beneficio económico antes que la salud, por los "inaceptables" impactos ambientales, por construir en una vía pecuaria protegida como la Vereda de los Leñeros y por el "riesgo financiero" que supondría para las arcas públicas.

Rubiño ha explicado que con la presentación de la demanda se persigue la impugnación de la licencia concedida por el Ayuntamiento al considerarla "ilegal" dentro de un "proyecto faraónico del que decían que no iba a costar un euro a los madrileños pero que ya acumula 430 millones de euros invertidos de las arcas públicas". Esos 430 millones son la suma de los 135 millones de la construcción del circuito a cargo de Ifema Madrid, otros 294 también de Ifema por derechos de competición, más 327.000 euros en patrocinios.

El edil ha condenado que ese dinero "no vaya a dedicarse a reforzar el transporte público, a poner más conductores de la EMT con el caos de movilidad del Ayuntamiento sino que se van a dedicar a un evento privado, al alcance de muy pocos porque las entradas van a costar en algunos casos más de 1.300 euros, que están muy lejos de lo que se pueden permitir un madrileño cualquiera". "Es un evento elitista, un evento que no ha pedido la ciudad y que va a tener un impacto ambiental muy serio contra Madrid", ha rechazado.

LICENCIA CONCEDIDA DE FORMA "FRAUDULENTA"

Más Madrid presenta la demanda por "la manera fraudulenta" en la que se ha otorgado "una licencia supuestamente temporal cuando en realidad es por diez años, con modificaciones estructurales de Ifema". Entienden que el Gobierno opta por esta vía que considera "más laxa y que requiere menos exigencias de lo que sería una licencia permanente". "Es una licencia temporal pero que va a durar diez años", ha resumido.

Unido a que consideran que durante el proceso administrativo "se han vulnerado los procedimientos de información ciudadana cuando se ha hecho una modificación estructural del proyecto", a pesar de haber recibido "quince informes deficientes respecto del impacto ambiental" y sin abrir un nuevo plazo de consulta pública. En Más Madrid consideran que "se está hurtando a la ciudadanía, a las asociaciones, a los vecinos de la posibilidad de hacer valer sus derechos".

TALA DE MÁS DE 700 ÁRBOLES

Rubiño también ha alegado la afección a zonas protegidas, "incluyendo la tala de más de 700 árboles". Añaden también un ruido "que supera todos los límites legales en zonas residenciales, un riesgo de plagas de ratas por el movimiento de tierras, contaminación del aire y almacenamiento masivo de combustible". "Este proyecto debió pasar una evaluación ambiental ordinaria y no lo hizo", han remachado.

"Lo que está claro es que el Ayuntamiento ha tratado de hacer un traje a medida para intentar salir de los obstáculos administrativos que podía enfrentarse para hacer este pelotazo y para que, a cualquier precio, salga adelante", ha condenado, después de apostillar "cómo acabó la Fórmula 1 en Valencia".