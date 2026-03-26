Más Madrid no causará "inestabilidad" en Coslada y negociará "cada apoyo" pese a que Viveros cruzó "líneas rojas"

Las concejalas de Más Madrid en Coslada Sonia Murillo (i) y Paz Garretas (d) - MÁS MADRID

COSLADA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha afirmado que no provocará "inestabilidad" en Coslada y negociará "cada apoyo" a pesar de que han acusado al alcalde, Ángel Viveros (PSOE), de cruzar "líneas rojas" de los acuerdos alcanzados por las direcciones autonómicas para reconducir el Gobierno local.

"Si desde dentro del gobierno no se nos ha escuchado y no hemos tenido ese peso a la hora de tomar decisiones, ahora desde fuera no les va a quedar más remedio que hacernos caso", ha lanzado en conversación con Europa Press Sonia Murillo, la hasta ahora concejala de Transformación Ecológica, Movilidad y Transportes que ha anunciado junto a Soledad Murillo (Igualdad y Diversidad) su abandono del Gobierno en una rueda de prensa.

La decisión se ha comunicado este jueves tras meses de tensión en el Gobierno cosladeño, que derivó en un ultimátum de la formación verde en febrero. Entonces pidieron la dimisión del regidor acusándole, entre otros, de "amparar de facto" conductas de "trato vejatorio, hostigamiento y abuso de poder incompatibles con una institución democrática".

Este ultimátum llegaba, ha explicado a Europa Press Paz Garretas, tras una negociación de Más Madrid a nivel regional con el PSOE autonómico. Los acuerdos a los que llegaron entonces fueron "incumplidos con el alcalde", lo que lleva a la formación regionalista a exigir su dimisión.

"HA SIDO IMPOSIBLE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN"

"Después de sacar el comunicado intentamos hacer una entrevista, una pequeña reunión con el alcalde y nos la niega diciendo que hasta que no le pidamos disculpas por escrito no nos va a atender. Por tanto ha sido imposible llegar a una solución", ha insistido Garretas, quien ha precisado que el regidor cruzó "una serie de líneas rojas que no se debían cruzar" por el acuerdo regional.

Más Madrid ha afirmado que desde entonces "nunca se ha vuelto a abordar este choque", pero que se ha mantenido el "absoluto bloqueo" al que ha sometido Viveros al Consistorio con "muchos problemas de gestión diaria". Esta es, según las ediles, la principal causa de que salgan del Gobierno local.

Así, Murillo ha indicado que desde Alcaldía se les ha puesto "muchas trabas" a proyectos que querían llevar a cabo y que, en algunos casos, lo mandata la ley estatal. Lo ha ejemplificado con la Zona de Bajas Emisiones que trataron de impulsar desde su Concejalía.

Ya desde un inicio, ha indicado la concejala, hubo "muchas dificultades" por parte del PSOE para poner en marcha estas medidas que "desde su punto de vista podían tener un coste electoral".

"Esto ha llegado a su punto álgido cuando el proyecto ya estaba concluido, estaba finalizado, y se tomó la decisión de dejarlo aparcado, de no llevarlo a aprobación en pleno, porque seguía habiendo discrepancias con ciertas personas que sin ningún criterio técnico ponían pegas al proyecto", ha reprochado la edil.

Al hilo, ha criticado que a raíz de ello no se ha podido ejecutar la Zona de Bajas Emisiones y ha habido que devolver una subvención de 200.000 euros. "No solo hay que devolver ese dinero a la Comunidad, sino que encima hay que pagar intereses", ha criticado.

"CUALQUIER COSA" SE VA A TENER QUE NEGOCIAR

Aún así, han garantizado que habrá un apoyo pero ha advertido que el mismo tendrá un coste porque "cualquier cosa que vaya a Pleno o a comisiones se tendrá que negociar" con ellas.

"Hasta ahora no era una cosa que se venía haciendo, pero a partir de ahora desde la oposición queremos tener ese poder de poder negociar. Vamos a aprobar todas aquellas medidas que sean por el bien del municipio, que es nuestra hoja de ruta", han añadido.

Preguntadas por si ven viable que el Gobierno se mantenga sin suficientes apoyos a un año de las elecciones municipales, han indicado que si los proyectos que les proponen son "viables para la ciudad" y van "en la hoja de ruta de Más Madrid" ellas no se negarán a ese tipo de medidas.

Por último, sobre cómo recibirán sus votantes este movimiento, han afirmado que lo que nunca entenderá es que sigan "apoyando un gobierno que está absolutamente bloqueado, que no tiene la mirada puesta en la ciudadanía y en los problemas del día a día".

Se da la circunstancia, además, de que en los cuatro concejales que lograron representación en 2023 por Más Madrid en Coslada ha habido una fractura. Fernando Romero y Luis Arteaga eran expulsados de Más Madrid, pero Viveros lo mantenía en el Gobierno de la ciudad.

Concretamente Fernando Romero es primer teniente de alcalde y concejal de Economía, Empleo, Comercio, Turismo y Transición Energética; mientras que Luis Arteaga encabeza el área de Deportes.