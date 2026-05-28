Más Madrid y Oxfam Intermón abordan conjuntamente la propuesta de la formación de una nueva ley de fiscalidad

Archivo - Imagen de recurso de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y Oxfam Intermón han mantenido este jueves un encuentro en Madrid para abordar una futura propuesta de la formación regionalista para una ley de fiscalidad en la Comunidad de Madrid centrada en una reforma "progresiva" de impuestos como el IRPF, el Impuesto sobre el Patrimonio y el de Sucesiones y Donaciones.

Según recoge Más Madrid en un comunicado, la reunión, celebrada en la sede de Oxfam Intermón en Madrid, forma parte de una ronda de contactos que se inició el pasado martes con UGT Madrid donde la formación política prevé desarrollar durante los próximos meses con sindicatos y entidades sociales con el objetivo de elaborar una ley para un nuevo pacto fiscal en la región.

En el encuentro han participado, entre otros, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot; la portavoz de Hacienda de la formación, Marta Lozano; y representantes de Oxfam Intermón como Ernesto García y Cristina Sirur.

Desde Más Madrid han defendido que el actual modelo fiscal impulsado por el Gobierno regional encabezado por Isabel Díaz Ayuso beneficia principalmente a grandes patrimonios y rentas altas, al tiempo que reduce la capacidad recaudatoria de la Comunidad y aumenta la desigualdad.

La formación cifra en unos 7.500 millones de euros anuales los ingresos que la Comunidad deja de recaudar por bonificaciones y rebajas fiscales, lo que, a su juicio, limita la financiación de servicios públicos como la Sanidad, la Educación, la Vivienda o la Dependencia.

Entre las medidas planteadas por Más Madrid figura la eliminación de la bonificación general del Impuesto sobre el Patrimonio, la recuperación de la tributación para patrimonios de entre uno y tres millones de euros y la creación de nuevos tipos para fortunas superiores a 20 y 30 millones.

Además, se plantea modificar las bonificaciones en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y elevar la fiscalidad sobre grandes tenedores y segundas o terceras viviendas a través del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

Por su parte, Oxfam Intermón ha defendido reforzar el actual Impuesto sobre el Patrimonio y revisar algunas exenciones fiscales que, según la organización, benefician especialmente a grandes fortunas y reducen la progresividad del sistema tributario. Según el informe presentado recientemente por la ONG, el 1% más rico concentra el 24,2% de la riqueza en España, mientras que las grandes fortunas tributan proporcionalmente menos que las rentas medias. "El documento también sostiene que la evidencia internacional desmiente una fuga masiva de patrimonios por subidas fiscales", remata.