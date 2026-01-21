Más Madrid se persona como acusación particular por la reutilización de material quirúrgico en el Hospital de Torrejón

Archivo - Fachada del Hospital Universitario de Torrejón - DAVID DE LORO - Archivo

MADRID 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha anunciado este miércoles que se personará como acusación particular por la gestión del grupo Ribera Salud en el Hospital Universitario de Torrejón, de titularidad pública y gestión privada, por las "órdenes directas" para la reutilización de material quirúrgico.

En declaraciones a los medios antes de participar en una concentración de trabajadores de Urgencias del Hospital La Paz, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha cargado así contra el grupo sanitario que gestiona el Hospital de Torrejón y ha anunciado que se sumarán a la causa que ya se investiga en un juzgado torrejonero.

Lo ha hecho después de conocerse que la jefa de auditoría de Ribera Salud envió un correo a los jefes del hospital torrejonero con la orden de reutilizar catéteres de electrofisiología, material que es de un solo uso, para ahorrar dinero, según ha adelantado eldiario.es.

Según esta información, la jefa de auditoría admite en un correo electrónico fechado el 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital público que gestiona esta empresa en Elche, aunque está prohibido por el riesgo de infección, e instaba al hospital de Torrejón, público de gestión privada, a hacer lo mismo "lo antes posible" para ahorrar.

Una personación como acusación popular que llega tras la causa abierta en un tribunal de Instancia de Torrejón de Ardoz por un presunto delito de prevaricación tras conocerse unos audios en los que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, pedía a los jefes de servicio del hospital aumentar las listas de espera para obtener más beneficios.

"Hemos conocido que claramente se ha dado una orden directa para que se reutilicen catéteres de un solo uso con el objetivo de ahorrarse dinero, de la misma forma que se dio una directriz de aumentar las listas de espera para poder tener más beneficios económicos", ha resumido Manuela Bergerot.

Ante "tan deleznables actuaciones", desde la formación han impulsado su personación como acusación particular y han denunciado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca seguir convirtiendo el presupuesto sanitario "en el botín" de empresas privadas como Ribera Salud y Quirón.

Desde la formación, ha recalcado Bergerot, seguirán "poniendo pie en pared tanto en las instituciones como en la justicia para seguir defendiendo esos derechos fundamentales que vemos que han podido ser vulnerados". "Mientras ellos escuchan salud, nosotros decimos salud. Ellos lo único que escuchan es dinero. Vamos a seguir utilizando las instituciones y los juzgados para seguir defendiendo a nuestras joyas de la corona y el derecho a la salud de los madrileños y las madrileñas", ha zanjado.