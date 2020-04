Más Madrid pide blindar Sanidad, un plan industrial biosanitario, nueva renta regional y 'tasa Covid' a los más ricos

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà ha propuesto este miércoles al Gobierno regional dentro de sus medidas para afrontar la crisis del coronavirus que blinde la Sanidad Pública para evitar recortes, un plan industrial biosanitario para no depender de China, una nueva renta regional que complemente la que apruebe el Estado y una 'tasa Covid' para que paguen más impuestos los más ricos de la región.

En un Pleno extraordinario celebrado hoy en el Parlamento regional, Perpinyà ha tenido la mano para un plan de reconstrucción "ambicioso que no repita los errores del pasado", con dos objetivos: "que en el futuro no nos vuelva a pillar el toro y que la factura de la crisis no la vuelvan a pagar los mismos que en la crisis económica de 2008".

Además de blindar la Sanidad Pública "para que nunca más vuelva a sufrir recortes" y un plan industrial biosanitario "con una farmacéutica pública y la tecnología necesaria para no depender de China a la hora de abastecernos", piden un plan de digitalización y fomento del teletrabajo para reducir la movilidad rápidamente en caso de rebrote

Para frenar la crisis social, el partido errejonista propone una "renta de cuarentena autonómica" que ayude a complementar la renta mínima que apruebe el Gobierno de España, una 'tasa Covid' para que los 4.000 madrileños con mayor patrimonio "puedan arrimar el hombro en la misma proporción que el resto", y un plan por la transición ecológica que apueste por la rehabilitación de edificios "en lugar del ladrillazo" y que fomente las renovables para aliviar a las familias y hacer a las empresas madrileñas más competitivas.

"LLEVAN SENTADOS SOBRE EL VOLCÁN DURANTE DÉCADAS"

Gómez Perpinyà ha repetido en varias ocasiones que el Gobierno regional "no tiene la culpa de que el volcán haya entrado en erupción, pero sí de llevar sentados sobre él durante décadas".

"Entre los años 2010 y 2012 hubo una ofensiva contra nuestra Sanidad Pública que la dejó en el chasis. El señor Lasquetty, exconsejero de Sanidad de Aguirre y su actual consejero de Hacienda dijo que "la gestión de nuestra sanidad encomendada a una empresa privada incrementa la eficiencia y reduce los costes. Y Aguirre afirmó que 'la empresa privada es más eficaz que la pública' y que la Sanidad pública 'cuesta mucho más de lo que podemos pagar'", ha añadido.

El parlamentario no olvida estas declaraciones pero tampoco "un recorte encubierto de 38 millones para la Sanidad" en esta misma legislatura. "Me gustaría que tuviera valor y admitiera sin complejos que éste siempre ha sido su proyecto ideológico, el de 'los recortes le sientan bien a la Sanidad' que decía Juan Ramón Rallo. El de descuartizar la pública y regalarla a pedazos a los fondos buitre", ha lanzado a Ayuso.

MEDICALIZACIÓN DE LAS RESIDENCIAS

Sobre su nuevo plan para "reorganizar las residencias" anunciado hoy por Ayuso, Perpinyà espera que funcione mejor que el plan de choque en el que se comprometió a medicalizar residencias, "y aún siguen a la espera después de un mes".

"No lo digo yo, lo dice su propio consejero de Políticas Sociales. Y no, medicalizar no es que haya un médico disponible. Por esa regla de tres esta cámara también estaría medicalizada. Ni han evacuado las residencias como pedimos, ni las han medicalizado como prometieron, ni nos dan la información que solicitamos. Y mientras tanto, hoy se siguen muriendo a diario centenares de personas mayores", ha criticado.

Además, el portavoz parlamentario ha recordado que los fallecidos en las residencias madrileñas ya son más que los residentes de Italia y Francia juntas. Por ello ha anunciado que cuando pase la crisis propondrán una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias.

Pero Perpinyà ha indicado que la situación de las residencias ya era mala antes de esta crisis, con familiares que encuentran a sus mayores "bañados literalmente en mierda" bien entrada la mañana, "ancianos totalmente dependientes a los que nadie cambia de postura en horas y horas", fallos en la medicación, caídas que no se saben como se han producido, "ancianos atados para darles de comer", etcétera.

"En estas condiciones es como ha llegado el coronavirus en 2020. Con un modelo 'low cost' que ha primado el negocio a la salud, con falta de personal, listas de espera interminables, profesionales precarizados, techos caídos, incendios, denuncias diarias... Imagínese el infierno por el que han pasado nuestros mayores estas semanas con ese percal", ha aseverado.

Respecto a las comidas dadas a las familias más necesitadas en establecimientos de comida rápida, Perpinyà espera que tras 7 semanas la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "se haya convencido de que la comida que no querría para sus hijos no puede dársela a los niños de familias con menos ingresos".

"Le rogamos una vez más que rectifique y valore alguna de las numerosas opciones que ya le hemos trasladado y que respetan la alimentación de calidad para nuestros niños y niñas más vulnerables. Escuche lo que dice el Colegio de Nutricionistas de su medida y sea responsable", ha apuntado.

El diputado regional de Más Madrid ha recordado que también pidieron al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que facilitase espacios seguros a mujeres maltratadas. "Pero son ustedes quien han sido incapaces ni de garantizar material de seguridad suficiente a usuarias y profesionales en los centros de atención ni de hacer una simple guía de los recursos disponibles", ha reprochado al Ejecutivo autonómico.

Sobre el tema de los aviones que han llegado a la Comunidad con material sanitario, ha pedido a Ayuso transparencia y le ha preguntado si los dos aviones prometidos en un principio forman parte de los cinco aterrizados; para cuánto material estaba habilitada las partidas, primero de 23 y luego de 47 millones; y cuánto material queda por llegar. "Y sobre todo, no saque tanto pecho cuando otras comunidades han sido capaces de fletar el triple de aviones", ha apostillado.

AUMENTAR IMPUESTOS A LOS MÁS RICOS

Al igual que ha hecho el portavoz de Unidas Podemos, el de Más Madrid ha manifestado que los sucesivos gobiernos del PP "vienen regalando desde hace años millones y millones de euros a un puñado de no más de 4.000 grandes fortunas que no pagan lo que deben".

"Cada año la Comunidad de Madrid deja de ingresar alrededor de 1000 millones de euros en concepto de bonificaciones en el impuesto de patrimonio. ¿Sabe lo que podríamos hacer con el dinero que dejamos de ingresar por estos impuestos? Se podrían recuperar los profesionales perdidos en la Sanidad en los últimos 10 años, se podría acabar con la listas de espera o se podría multiplicar por 10 el presupuesto destinado a luchar contra la pobreza. Lo peor de todo es que no hace ni dos meses que usted trajo a esta cámara su último y único proyecto de ley que consistía en bajar todavía más los impuestos. Y todavía usted tiene el valor de sacar pecho de ello", ha apostillado.

En este sentido tengo, Perpinyà se ha quejado de que la receta de Ayuso para salir de esta crisis se base en "el pelotazo urbanístico". "No habló ni de facilitar el acceso a la vivienda a los sectores más golpeados por la crisis, ni del blindaje de la sanidad, ni complementar la renta mínima, habló de liberalizar suelo para garantizar el negocio inmobiliario. Es decir, la misma cantinela de los últimos 25 años: regalos fiscales para los ricos, burbuja inmobiliaria y reducción del gasto público", ha subrayado.