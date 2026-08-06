Más Madrid pide la comparecencia del consejero de Presidencia y el consejero delegado de Planifica Madrid por el ático

Fachada del ático en el barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido en la Asamblea de Madrid la comparecencia del consejero delegado de Planifica Madrid y del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, para que informen sobre la compra del ático en Chamberí por parte del Ejecutivo regional.

"Ante el silencio, las contradicciones y los balones que está echando fuera la presidenta hemos registrado una ofensiva parlamentaria de iniciativas para conocer toda la información que está demandando la ciudadanía madrileña", ha anunciado la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, ante los medios de comunicación en la sede del partido.

El objetivo es "fiscalizar toda la actividad" de Planifica Madrid y de "todo lo que tiene que ver con la compra de un ático que ha costado a los madrileños 6,3 millones de euros". El objetivo es conocer cómo se toma la decisión de la compra y "quién está detrás" de un movimiento hecho para "cumplir los deseos y las aspiraciones" de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

También han reclamado conocer "quién, por qué y cómo" se toma la decisión 48 horas después de hacerse pública esta compra de vender "ese ático de lujo", que entiende que supondrá "una pérdida de dinero" para la Comunidad de Madrid.

Además, ha pedido que se haga una fiscalización de "toda la actividad" de Planifica Madrid por parte de la Cámara de Cuentas junto a una batería de iniciativas destinadas a la transparencia y que se conozca "y haga pública toda la información, todos los documentos, todos los informes que respaldan no solo la compra de un ático de lujo para Ayuso" sino la venta posterior.

"A Isabel Díaz Ayuso lo que le digo es que dé la cara, que dé la cara, que no se esconda, que no se esconda detrás de su consejero y que deje de mentir a todos los madrileños. Toda España ha visto cómo se iba a vivir a un ático de lujo pagado por todos los madrileños si no la hubiéramos pillado, porque Isabel Díaz Ayuso no podría estar pegándose la vida que se está pegando y a la que aspira solo con su sueldo de presidenta y con su trabajo", ha rematado.

DENUNCIA A LOS JUZGADOS

Bergerot ha insistido, como hiciera la pasada semana, en que Más Madrid llevará ante los juzgados esta compra por presunto "delito de malversación" al "comprar con el dinero pública una vivienda de lujo para el uso privado de Isabel Díaz Ayuso".

Ha cargado contra la Asamblea de Madrid, a quien ha acusado de aplicar un "rodillo" para que "no se hable de lo que le molesta" a la presidenta y ha advertido de que la actividad política que "no dejan hacer en la Asamblea" la trasladarán a los juzgados.

"Es una desvergonzada, porque si no la hubiéramos pillado con esa compra de 6,3 millones de euros, más impuestos que nos ha costado a todos los madrileños, Isabel Díaz Ayuso estaba ya preparada con las maletas para irse a vivir en frente de la casa de su madre", ha apostillado tras afear también que haya "utilizado el dolor de las familias que lo han perdido todo" en el fuego" para atajar la polémica del ático.