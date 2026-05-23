Más Madrid pide a Interior que exija explicaciones al País Vasco por la actuación policial hacia miembros de la flotilla

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. - MÁS MADRID

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas de Más Madrid Alda Recas Martín y Teslem Andala Ubbi han registrado este sábado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas al Ministerio del Interior para su respuesta por escrito sobre la actuación de la Ertzaintza durante la llegada al aeropuerto de Bilbao de integrantes de la Global Sumud Flotilla, que se saldó con cuatro personas detenidas, entre ellas miembros de la propia embarcación y personas concentradas para recibirles.

Las parlamentarias preguntan en primer lugar al Gobierno si el Ministerio del Interior tiene previsto pedir explicaciones al Ejecutivo vasco a través del Consejo de Política de Seguridad por las cargas efectuadas durante el operativo de este sábado por la mañana, según el documento enviado al Congreso al que ha tenido acceso Europa Press.

Asimismo, preguntan si el ministerio considera que dicha actuación fue compatible con los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad" que impone el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y que obliga a todos los cuerpos policiales a actuar con esos criterios y a "impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral".

Las formación también pregunta si Interior tiene previsto requerir "información detallada sobre las órdenes operativas, protocolos de actuación y criterios que justificaron el uso de la fuerza y las detenciones practicadas durante el operativo", además de si el ministerio solicitará formalmente al Gobierno Vasco el resultado de la investigación abierta por la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza sobre los hechos.

En la exposición de motivos que acompaña a las preguntas, las firmantes han afirmado que el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha reconocido que Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación interna para "verificar si la actuación de los agentes se ajusta a las instrucciones en vigor", lo que, según señalan, "evidencia dudas sobre la proporcionalidad y adecuación del operativo desplegado".

Asimismo, Más Madrid ha enmarcado los hechos en un contexto que califican de "especial sensibilidad", dado que varios de los integrantes de la flotilla "han permanecido retenidos ilegalmente durante días por las autoridades israelíes" y han denunciado públicamente "malos tratos y agresiones de toda índole sufridas durante su detención".

En ese contexto, la formación ha señalado que esa circunstancia hace "especialmente exigible una actuación policial proporcionada y respetuosa con los derechos fundamentales", como establecen en el comunicado.