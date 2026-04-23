Más Madrid pide "límites a caseros" porque "nadie debería tener 10 casas": "Hay que freír a impuestos y expropiárselas"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha reclamado "límites a los caseros" porque "nadie debería tener 10 casas" y considera que a quien las tenga habría que "freírlos a impuestos y expropiárselas".

Así lo ha planteado en la sesión de control de este jueves en el Pleno, donde ha señalado que hay 10.000 propietarios en al región que tienen "10 viviendas o más" mientras que "la gente no puede pagar el alquiler y tiene que hacer malabares para llegar a final de mes".

Ante esta situación, ha insistido en que debería salir adelante el real decreto impulsado por Sumar para la prórroga de los alquileres a raíz de la guerra de Irán y ha reclamado que se regulen los alquileres.

Sostiene la portavoz que para que un casero tenga diez viviendas "tiene que haber diez familias que no tengan ninguna". "Para que un casero se haga rico viviendo de las rentas hay 10 inquilinos haciéndose pobres pagando el alquiler. Nadie debería tener 10 casas, nadie, ni 10 ni 3. No existe el derecho a tener 10 casas.

Al hilo, ha recordado que este domingo hay una concentración ante la sede del PP para reclamar que los 'populares' voten que sí a la prórroga del alquiler y ha afirmadoq eu estar "en contra de la prórroga del alquiler es estar a favor de subirle el alquiler a la gente".

"Estar en contra de la prórroga del alquiler es estar a favor de meterle la mano en el bolsillo a las familias y darle su dinero a los caseros y a los fondos buitres. Es insostenible la subida de los alquileres. Hay que intervenir en el mercado de la vivienda y hay que intervenirlo ya", ha rematado Bergerot.