Más Madrid pide para el Orgullo LGTBI el mismo refuerzo de los servicios públicos que tuvo la visita del Papa

Archivo - La diputada de Sumar Tesh Sidi (i) y la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (d), durante el pregón del Orgullo de Madrid 2025 - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido que el Orgullo LGTBI cuente con el mismo refuerzo de los servicios públicos que se desplegó con la visita del Papa León XIV a la capital la pasada semana.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada en la Asamblea de Madrid con la que la formación regionalista reclama una batería de medidas santiarias, de transporte, culturales y ante el calor.

Así, plantea del 2 al 6 de julio --la Manifestación estatal es el 4-- puntos de atención continuada sanitaria, aumentar frecuencia de transporte público, que sea gratuito --Metro y autobuses interurbanos--, puntos de abastecimiento de agua, repartir gorros y abanicos en Metro y programación LGTBI en Teatros del Canal. Al Ayuntamiento, por su parte, le piden bicimad y buses de la EMT gratis.

"Que apliquen las medidas de sentido común que aplicaron para el Papa para la fiesta grande de Madrid, que es el Orgullo, y que demuestren que las personas LGTBI que celebran la lucha por sus derechos no valen menos que los peregrinos de la Iglesia Católica", ha reclamado la portavoz regionalista, Manuela Bergerot, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Más Madrid ha destacado que cientos de miles de personas salen a las calles cada año para "reivindicar la diversidad y garantizar la igualdad de derechos de las personas del colectivo en la región".

"El seguimiento de las actividades del Orgullo ha sido histórico habiendo alcanzado cifras como los 2,2 millones de personas en el conjunto de actividades que se celebraron en el Madrid WorldPride de 2017, las 800.000 personas cifradas por Delegación de Gobierno que acudieron a la manifestación estatal del año 2023 o las cientos de miles de personas que acudieron a la celebración también en 2024", ha destacado.

Es por ello que han recalcado que el Orgullo es "una fiesta imprescindible" y un momento "clave que exige a las administraciones públicas estar a la altura".