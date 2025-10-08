Más Madrid pide a Ossorio y Ayuso medidas ante el "secuestro de una diputada electa" y adelanta que denunciará a Israel

La portavoz del grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, ofrece declaraciones a la prensa sobre la detención ilegal de Jimena González por el ejército israelí, a 8 de octubre de 2025, en Madrid (España). Esta madrugada - Fernando Sánchez - Europa Press

Tacha de "piratería" el abordaje contra la segunda flotilla en la que se encontraba la parlamentaria Jimena González

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha remitido esta mañana una carta al presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y al Gobierno de la Comunidad encabezado por Isabel Díaz Ayuso para que tomen "todas las medidas que estén a su alcance" ante el "secuestro de una diputada electa" --Jimena González-- y anuncia que denunciará a Israel por el "ejercicio de piratería" contra la segunda flotilla camino a la Franja de Gaza en la que estaba embarcada la parlamentaria.

Lo ha trasladado la portavoz de la formación en la Cámara de Vallecas, Manuela Bergerot, a los medios de comunicación en una rueda de prensa convocada después de que esta madrugada Israel abordara a la Flotilla Thousand Madleens reteniendo a sus tripulantes, entre ellos González.

"La misión de la flotilla humanitaria sigue siendo de crucial importancia a día de hoy para romper el bloqueo humanitario al que tiene sometido Netanyahu a la población palestina", ha planteado.

Bergerot ha insistido en la exigencia de la liberación de González así como del conjunto de 150 personas que componían esta "acción humanitaria" camino a la Franja de Gaza. Ha informado que están en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores para coordinarse en "todas las gestiones que sean necesarias".

En este punto ha tomado la palabra la diputada Marta Carmona, quien ha encabezado las conversaciones con el departamento liderado por José Manuel Albares. Ella ha detallado que se ha activado ya la "protección consular" y ha indicado que de momento queda tiempo para la llegada al puerto israelí, a que han sido interceptados "al doble de distancia que en otras ocasiones".

"Emprenderemos acciones legales porque esta acción es absolutamente contraria al derecho internacional y se les ha secuestrado en un acto que está catalogado como piratería", ha lanzado.