Archivo - Fotograma de 'La mort de Guillem' - GVA - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido que Telemadrid emita la película 'La mort de Guillem' dirigida por Carles Marques-Marcet como "acto de reconocimiento y homenaje" a Guillem Agulló y a las víctimas del "terrorismo de extrema derecha".

Así consta en una Proposición No de Ley (PNL) remitida a los medios de comunicación en la que recogen que Agulló era un militante antifascista de 18 años que fue "asesinado por un grupo de neonazis" en Castellón en 1993.

El Consejo de Ministros ha aprobado este miércoles la concesión, a título póstumo, de la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a Guillem Agulló, reconociendo institucionalmente su condición de víctima del terrorismo de extrema derecha.

Es por ello que desde Más Madrid solicitan la emisión de esta película que reconstruye su asesinato y la lucha de su familia por la justicia. Han destacado que se iba a emitir inicialmente el 2 de noviembre en la televisión autonómica valenciana pero que finalmente no se hizo.

"En este sentido, la emisión de 'La mort de Guillem' en Telemadrid constituiría una contribución al conocimiento de nuestra historia reciente, al reconocimiento de las víctimas del terrorismo de extrema derecha y a la sensibilización de la ciudadanía frente al fascismo, el racismo y los discursos de odio", afirman.