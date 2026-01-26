Más Madrid plantea impedir por ley que recursos de residencias acaben destinados a la sanidad privada

Archivo - La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante un debate en la Asamblea de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha registrado una proposición de ley (PL) en la Asamblea para modificar la Ley de Hacienda regional e impedir que recursos de residencias públicas acaben destinados a saldar deudas con la sanidad privada.

Así lo ha planteado la formación en un comunicado que recoge las declaraciones de la portavoz del partido regionalista en la Cámara, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que es "intolerable" que haya personas mayores en residencias que comen "con un presupuesto de 7 euros al día" mientras "los socios" de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "tienen barra libre".

La portavoz ha puesto el foco en el informe de la Cámara de Cuentas de 2024 en el que se destaca que el Ejecutivo regional tomó 61,5 millones de euros de la Agencia Madrileña de Atención Social (Amas) para pagar al Grupo Quirón.

Ante esta situación, Más Madrid plantea una Modificación de la Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Concretamente añadir un punto al artículo 80 de la misma.

En este se trata la no disponibilidad de transferencias internas. Contempla que el titular de la Consejería de Hacienda en "situaciones excepcionales" y con autorización del Consejo de Gobierno podrá disponer de las "disponibilidades líquidas de cualquiera de los sujetos del sector institucional" excepto de las cotizaciones sociales.

Ante ello, para evitar estos movimientos de presupuesto procedente de los entes públicos que gestionan servicios sociales, Más Madrid propone que ni en situaciones excepcionales puedan tocarles los de la Agencia de Vivienda Social (AVS), AMAS, Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid (CRTM) y del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para estos sus remanentes de tesorería tendrán la consideración de "recursos propios a todos los ejemplos".

Ante las críticas por la transferencia a la sanidad privada, desde la Comunidad de Madrid se defendió que invierte "más que nunca" en residencias con más de 60.000 plazas en atención a dependencia y discapacidad.