Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante una sesión ordinaria del pleno municipal, en el Palacio de Cibeles, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha puesto en valor la subida de las pensiones del Gobierno frente a las "ideas de privatización y de recorte" de la derecha.

En declaraciones a los medios previas a celebrar una Mesa por el blindaje de las pensiones en la sede del partido, Maestre ha subrayado que "desde 2018 las pensiones en España han subido un 26%" y "un 65%" las no contributivas.

Ante estos datos, la portavoz ha reprochado a la derecha que haya puesto "en duda la sostenibilidad y la legitimidad del sistema de pensiones", además de introducir "las ideas de privatización y de recorte del sistema de pensiones" a la vez votaban "en contra, prácticamente, de cada una de estas subidas".

Maestre ha apuntado al diputado "de la motosierra, de los recortes" de Vox en el Congreso, José María Figaredo, y ha recordado que este señalaba que el proceso de subida "iba a resultar traumático".

También se ha referido al candidato del PP a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, al que ha criticado por haber señalado que "iba a construir un millón de viviendas", pero que "ha incumplido la promesa antes incluso de que se vote".

"Ni de la mano de Figaredo ni de la mano del señor Feijóo se van a mantener o aumentar las pensiones públicas", ha aseverado a la vez que ha apuntado que por su parte se va a "seguir avanzando en esa revalorización de las pensiones públicas contributivas y no contributivas".