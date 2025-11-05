Más Madrid se pregunta "qué fue del ruido de motores" del evento "fantasma" que iba a promocionar la F1 en Puerta de Sol

Archivo - Varias personas durante un acto contra la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Más Madrid Alicia Torija se ha preguntado este miércoles "qué fue del ruido de motores" que iba a instalar en la Puerta del Sol el evento Red Bull Fan Zone, previsto para los días 17, 18 y 19 de octubre y que finalmente acabó siendo un "evento fantasma", puesto que no llegó a celebrarse.

Ha sido durante la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid donde Torija ha recordado las palabras del director general de Deportes, Alberto Tomé, quien había invitado a todos los ciudadanos a acudir al evento, que describió como "un espectáculo increíble" con simuladores en los que se podría "sentir como un auténtico piloto de Fórmula 1".

"Prometió un espectáculo increíble, gratuito y multitudinario, y lo cierto es que espectáculo sí ha habido, pero no el que esperaba", ha señalado, para añadir que "Madrid no necesita más humo ni promesas con sabor a gasolina".

En este sentido, Torija ha subrayado que "aquel evento llamado a poner a Madrid en el mapa de la Fórmula 1 no llegó a celebrarse" y ha criticado la "adjudicación exprés" del contrato, sin publicidad y cifrado en 121.000 euros. "Un gasto oficial tramitado a toda velocidad para un evento fantasma", ha reprochado.

Torija ha criticado al Ejecutivo autonómico por reiterar en que la Fórmula 1 "no costará ni un euro público", cuando "antes de que se corriera una sola vuelta ya nos ha costado 121.000 euros". En su intervención, ha preguntado al director general si "sabía o no" que el evento se había cancelado cuando lo presentó en la Asamblea. "Si lo desconocía, es grave, y si lo sabía, es aún peor", ha afirmado.

Igualmente, durante su intervención ha señalado que "Red Bull canceló el acto sin explicaciones claras" por lo que "no hubo simuladores ni público". "Sólo el silencio incómodo de un gasto injustificable", ha recalcado.

EL DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DEFIENDE QUE NO SE EFECTUÓ EL PAGO

Por su parte, Alberto Tomé ha asegurado que el contrato se ajustó a la legalidad y que no se efectuó ningún pago, dado que el evento no se realizó finalmente. "La empresa que debía producir el evento y que tenía firmado un contrato de exclusividad con Red Bull España, nos comunicó su desistimiento con un email de fecha 8 de octubre de 2025", ha explicado.

Tomé ha detallado que, según el pliego del contrato, "en caso de no llevarse a cabo el evento, el patrocinado no tendrá derecho a contraprestación económica alguna". "El evento no se realizó, no se pagó", ha zanjado Tomé.