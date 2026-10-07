Más Madrid y PSOE muestran sus condolencias por la muerte de Maricarmen: "Su lucha despertó conciencias en toda España"

Maricarmen Abascal - EUROPA PRESS

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Miembros de Más Madrid y PSOE de Madrid han mostrado sus condolencias tras la muerte de Maricarmen este miércoles en el Hospital Universitario Gregorio Marañón donde estaba ingresada desde el 23 de septiembre, y han destacado que "su lucha despertó conciencias en toda España".

Maricamen Abascal, convertida en símbolo de la lucha por la vivienda, ha muerto este miércoles, según ha confirmado el Sindicato de Inquilinas. El 23 de septiembre fue sacada en camilla de su casa ubicada en la calle Alcalde Sainz de Baranda tras ejecutarse la orden de lanzamiento y pese a la protesta de decenas de activistas y trasladada al centro hospitalario madrileño por su delicado estado de salud.

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha señalado en su cuenta de 'X' que su lucha "despertó conciencias en toda España y encendió una mecha que ya no se va a apagar". "Tu dignidad y coraje marcan el camino. Descansa en paz Maricarmen", ha expresado.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Mestre, ha expresado, también en su cuenta de 'X', que este miércoles es "un día muy triste para Madrid y España" porque ha muerto Maricarmen en el hospital donde estaba desde que la desahuciaron. "Nadie merece pasar sus últimos años bajo el yugo de una amenaza de desahucio. Malditos buitres y quienes les apoyan", ha sostenido.

En este sentido, ha destacado que su lucha ha cambiado "el sentido común de este país" y no van a parar hasta que entiendan que su dinero "no está por encima de la vida de nadie".

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, también ha lanzado en su cuenta de 'X' unas palabras hacia Maricarmen. "Dolor y rabia. Gracias por la lucha y un abrazo a la familia, amigos y compañeras", ha expresado.

Desde el grupo municipal de Más Madrid, encabezado por Rita Maestre, han pedido honrar la memoria de Maricarmen con un minuto de silencio antes del Pleno extraordinario de Cibeles que se celebrará este jueves.

Por otro lado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder del PSOE en Madrid, Óscar López, también ha expresado sus condolencias. "Descanse en Paz, Maricarmen. Para la historia quedan su valentía y dignidad. Ojalá su ejemplo ayude a este país a seguir avanzando", ha manifestado.