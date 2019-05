Más Madrid quiere incorporar casi 3.000 trabajadores más en la limpieza de la ciudad

Publicado 20/05/2019 13:43:23 CET

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Más Madrid ciudad, Manuela Carmena, ha anunciado este lunes que quieren incorporar casi 3.000 trabajadores más en la limpieza de Madrid, aumentar un 45 por ciento las prestaciones de los contratos y modificar la ordenanza para incluir la sustitución de las multas por tareas de limpieza por parte de los infractores.

Lo ha anunciado en Plaza Elíptica, acompañada por los candidatos Inés Sabanés, José Manuel Calvo, Esther Gómez y Pablo Soto. En su paseo por el barrio se ha encontrado con un par de operarios de la limpieza. Ambos le han pedido más personal.

Igualmente se empezaría a trabajar en 2020 en los nuevos contratos de limpieza, que hay que diseñar "con mucho tiento para que no se vuelva a repetir ese desastre de pliegos de Ana Botella, que cuando uno los lee no se cree que se diera a la empresa concesionaria la opción de limpiar o no al decir que muchas calles se limpiarían cuando se considerara conveniente".

"Esto demuestra que lo barato es caro", ha lanzado. En estos cuatro años, el Ayuntamiento ha conseguido mejorar la situación "con 800 nuevos trabajadores, que se quitara el ERTE y que se limpiaran más calles". Además ha destacado los tres puntos de mejora en la limpieza recogidos en la encuesta de servicios de la OCU. También ha adelantado la creación de una empresa de residuos gracias a la reducción de la deuda y una oficina de limpieza, con responsables de ella en todos los distritos.

Carmena ha señalado que se modificaría la ordenanza para incorporar los programas de concienciación, de modo que las multas por ensuciar se sustituyan por la obligación de acometer tareas de limpieza. Hasta el momento son más de 1.500 personas las cambiado las multas por limpiar la calle. "Las multas no son objeto de recaudación sino que sirven para cambiar actitudes", ha destacado la alcaldesa, que ha identificado a los infractores como mayoritariamente estudiantes universitarios o licenciados.

"ESTA LATITA, ESTA LATITA"

Durante su paseo la alcaldesa se ha parado ante todas las bolsas de basura que se han encontrado fuera de los cubos e incluso no ha dudado en agacharse para acoger una lata tirada en el suelo. "Esta latita, esta latita", ha recriminado. Después de que una vecina le transmitiera que campa por la calle Bolívar, la candidata ha decidido no regresar al Palacio de Cibeles sino visitar la zona y conocer la situación in situ.

Minutos antes, Carmena era saludada por distintos grupos de estudiantes, que hoy han recibido las notas. Después de felicitarles por las calificaciones les ha preguntado por sus planes para el verano y les ha dado un consejo, que sean "ambiciosos" y que viajen por Europa en los próximos meses.