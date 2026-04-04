Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, posa con el diputado del grupo en la Asamblea de Madrid Samuel Escudero - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha reclamado que la Comunidad reconozca oficialmente "la contribución histórica, social, cultural y económica" del pueblo gitano en el 600 aniversario de su presencia en España.

Así lo ha reclamado en una Proposición No de Ley (PNL), a la que ha tenido acceso Europa Press, registrada en la Cámara de Vallecas. Este miércoles 8 de abril se conmemora, como cada año, el Día Internacional del Pueblo Gitano.

La formación regionalista tratará de suscitar una mayoría parlamentaria --que pasa sí o sí por la absoluta del PP-- para pedir al Gobierno autonómico un acto institucional que cuente con la participación de entidades representativos del pueblo gitano, "Más Madrid reclama que Comunidad reconozca "la contribución histórica, social, cultural y económica" del pueblo gitano".

Sostiene Más Madrid que la Comunidad ha sido y es territorio de asentamiento, desarrollo y contribución desde hace siglos del pueblo gitano, destacando, además que su presencia documentada se remonta al siglo XV, en la Corona de Aragón.

"La conmemoración de seis siglos de presencia gitana en España constituye una oportunidad histórica para reforzar el compromiso institucional con la igualdad, la memoria democrática y la cohesión social, así como para proyectar una imagen de la Comunidad de Madrid acorde con los valores constitucionales de pluralismo, dignidad y no discriminación", ha recalcado.

ESTUDIO EN LAS AULAS

Entre las medidas a implementar, Más Madrid quiere que en el currículo educativo de la Comunidad se incluyan contenidos relativos a las aportaciones de este pueblo y que se aborde también el antigitanismo histórico, haciendo hincapié en el Samudaripen --el genocidio gitano llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial--.

Entienden que en esta labor de difusión del 600 aniversario debería intervenir Radio Televisión Madrid con programación específica, mientras que desde el Gobierno regional deberían impulsarse "Más Madrid reclama que Comunidad reconozca "la contribución histórica, social, cultural y económica" del pueblo gitano".