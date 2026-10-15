Más Madrid reclama un IBI progresivo ante una política fiscal firmada por Almeida que sólo "beneficia al que más tiene"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y los concejales de Mas Madrid muestran un cartel de Maricarmen durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Ayuntamiento de Madrid cel - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclama un Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) progresivo ante una política fiscal firmada por José Luis Martínez-Almeida que sólo "beneficia al que más tiene".

Almeida ha anunciado que para 2027 se bajará el tipo del IBI al mínimo legal, algo que ocurre "por primera vez en su historia", y que se traduce en una reducción del 50%. "Es la enésima rebaja fiscal del IBI y los datos demuestran una vez más a quién benefician", ha criticado Maestre en un comunicado.

"Desde que Almeida es alcalde, una familia de Vallecas se ha ahorrado unos 50 euros y una de Villaverde unos 30 mientras que una familia que vive en El Viso o en Núñez de Balboa se ha ahorrado 500 euros", ha cuantificado la jefa de la oposición.

Más Madrid ha cargado contra "la política fiscal del Partido Popular, que pasa por beneficiar a los que más tienen, mientras el precio de los alquileres, la falta de vivienda pública, la falta de plazas de escuelas infantiles o los sueldos de miseria de las educadoras afectan a la mayoría de los madrileños".

"TASAZO DE BASURAS"

Tampoco se ha olvidado del "tasazo de basuras injusto y sin que Almeida haya devuelto todavía los 300 millones de euros que ilegalmente cobró el año pasado con la ciudad cada vez más sucia".

"Por eso desde Más Madrid proponemos exactamente lo contrario, un IBI progresivo, que quienes tengan más casas y mayor valor paguen lo que les corresponde", ha resumido.