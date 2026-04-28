Más Madrid reclama que la protección de las viviendas sea indefinida y que se ponga coto a fondos de inversión

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha planteado una batería de medidas para hacer frente a la crisis habitacional que pasan, entre otras, por que la protección de las viviendas públicas sea indefinida y que se ponga coto a fondos de inversión.

Así figura en dos Proposiciones No de Ley (PNL) registradas por la formación en la Asamblea de Madrid en las que quieren plantear un modelo alternativo a las políticas del PP.

Sostiene la formación regionalista que la situación ha llegado a niveles "alarmantes" con un mercado inmobiliario que está "marcado por una fuerte presión especulativa" y elevada concentración en grandes tenedores.

"En marzo de 2026, el alquiler medio en la ciudad de Madrid alcanzó los 1.720 euros mensuales para una vivienda de tamaño medio, y en distritos como Chamberí o Centro ya supera con creces los 2.000 euros. Incluso en municipios del sur como Getafe, Móstoles y Leganés, el alquiler ya ronda los 1.250 euros al mes", recapitula el partido, que tacha de "completo desastre" la estrategia del Ejecutivo regional para hacer frente a este problema.

PROTECCIÓN INDEFINIDA

Ante ello, en la primera de las PNL reclaman, además de que tengan protección indefinida, que se suprima la concesión de incentivos económicos, fiscales o urbanísticos a entidades privadas con ánimo de lucro para promoción de vivienda protegida.

También reclaman fomentar las fórmulas de colaboración con "entidades sociales, cooperativas de vivienda, asociaciones vecinales y administraciones locales" para la gestión, uso y rehabilitación y ampliación del parque público de vivienda.

Para ello, plantean también que se incremente la reserva de suelo destinada a la construcción de vivienda con protección pública, garantizando que, al menos, el 30% de la superficie residencial de los nuevos desarrollos urbanísticos sea para este fin.

ACCIÓN CONTRA LOS "FONDOS BUITRE"

La otra cara de sus propuestas pasa por atajar la permeación de los "fondos buitre" en el mercado madrileño, que "no solo encarece la vivienda sino que degrada la vida urbbana".

"Allí donde estos actores toman el control del parque residencial se reduce la inversión en mantenimiento, se deteriora la convivencia vecinal y se debilita el tejido social. Los barrios dejan de ser espacios de vida para convertirse en meros instrumentos de extracción de rentas. Este modelo expulsa a quienes sostienen la ciudad con su trabajo y transforma Madrid en un territorio hostil para la mayoría social", sostiene Más Madrid.

Ante ello, plantean que se adopten de forma inmediata medidas para frenar su expansión con el objetivo de que la vivienda no sea utilizada como un "mero activo financiero" destinado a obtener "beneficios a corto plazo".

Piden también que se prohíba la venta, cesión o transmisión de viviendas públicas, protegidas o suelo publico con destino residencial a fondos de inversión, sociedades patrimoniales o fondos públicos.

Para la formación regionalista también debería ejercerse de forma "efectiva y generalizada" el derecho de tanteo y retracto por parte de la Comunidad de Madrid en todas las transmisiones de viviendas y edificios residenciales realizadas por grandes tenedores.

Por último, consideran que debería crearse y mantenerse un registro público y transparente de grandes tenedores de vivienda en la Comunidad de Madrid, incluyendo fondos de inversión y sociedades patrimoniales, "con el fin de facilitar el control público, la planificación de políticas de vivienda y la aplicación efectiva de las medidas de protección a las personas inquilinas2.