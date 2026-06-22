Más Madrid reclama tras la sentencia a Ábalos y Koldo que "caiga todo el peso de la ley" y pide investigar a corruptores

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tras un pleno en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recordado tras la sentencia al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García que "caiga todo el peso de la ley" sobre ellos y ha pedido investigar a los corruptores.

Así lo ha trasladado su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que se haya conocido el fallo del Tribunal Supremo que fija 24 años para el también exministro de Transportes, 19 para Koldo y 4 para el empresario Víctor de Aldama por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Bergerot ha situado a Ábalos y a Koldo como dos personas que "dañan gravemente no solo a las instituciones sino también a la democracia". Es por ello que ha mostrado su alegría porque los socialistas expulsaran a Ábalos del partido.

"Tiene un gran trabajo por delante para limpiar su casa y que no sea el PSOE y sus problemas vinculados a la corrupción lo que arrastre a todo el espacio progresista de este país", ha advertido.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha destacado que fue Ábalos el encargado de defender la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa centrada en la presunta corrupción del PP.

"Es un momento histórico en el que se recordará el papel de cada uno (...) Vamos a recordar también cuál es el papel del presidente del gobierno y secretario general de ese partido político que no ha asumido todavía ninguna responsabilidad política", ha lanzado.

Sostiene que en este momento los diputados del PSOE y de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno tienen que tomar una decisión alrededor de si piden o no al presidente del Ejecutivo central "que dé un paso atrás y convoque elecciones generales".