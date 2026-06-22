Más Madrid reclama tras la sentencia a Ábalos y Koldo que "caiga todo el peso de la ley" y pide investigar a corruptores

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tras un pleno en la Asamblea de Madrid
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot (i), tras un pleno en la Asamblea de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 22 junio 2026 13:00
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MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recordado tras la sentencia al exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y su asesor Koldo García que "caiga todo el peso de la ley" sobre ellos y ha pedido investigar a los corruptores.

Así lo ha trasladado su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces después de que se haya conocido el fallo del Tribunal Supremo que fija 24 años para el también exministro de Transportes, 19 para Koldo y 4 para el empresario Víctor de Aldama por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Bergerot ha situado a Ábalos y a Koldo como dos personas que "dañan gravemente no solo a las instituciones sino también a la democracia". Es por ello que ha mostrado su alegría porque los socialistas expulsaran a Ábalos del partido.

"Tiene un gran trabajo por delante para limpiar su casa y que no sea el PSOE y sus problemas vinculados a la corrupción lo que arrastre a todo el espacio progresista de este país", ha advertido.

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha destacado que fue Ábalos el encargado de defender la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a La Moncloa centrada en la presunta corrupción del PP.

"Es un momento histórico en el que se recordará el papel de cada uno (...) Vamos a recordar también cuál es el papel del presidente del gobierno y secretario general de ese partido político que no ha asumido todavía ninguna responsabilidad política", ha lanzado.

Sostiene que en este momento los diputados del PSOE y de los grupos parlamentarios que sostienen al gobierno tienen que tomar una decisión alrededor de si piden o no al presidente del Ejecutivo central "que dé un paso atrás y convoque elecciones generales".

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