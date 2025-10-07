Más Madrid recuerda a Almeida "lo que le pasó a Gallardón" y defiende que las mujeres "no necesitan tutela"

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, en una rueda de prensa. - DAVID ATRENAL (MÁS MADRID)

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha recordado "lo que le pasó a Alberto Ruiz-Gallardón cuando intentó recortar los derechos de las mujeres", que acabó con su salida del Ministerio de Justicia, ha atacado las "mentiras" sobre el aborto y ha defendido que las mujeres "no necesitan tutela".

Tras la presentación del Open de España de Golf 2025, Rubiño ha insistido en que con la aprobación por parte del PP de una proposición de Vox sobre el supuesto síndrome post-aborto lo que hacen los 'populares' "es entregarse a la agenda ultra de la extrema derecha, que durante años ha venido intentando lo que ahora el Partido Popular, sin necesitar sus votos, está haciendo por sí mismo".

"Nosotros creemos que las mujeres no necesitan ninguna tutela, no necesitan que nadie las amedrente, les llene la cabeza con información falsa, las intente criminalizar, las intente estigmatizar, las intenten decir que van a acabar con depresión, con alcoholismo o que van a estar al borde del suicidio cuando de esto no hay ninguna evidencia científica al respecto", ha argumentado el portavoz de Más Madrid.

Rubiño, a su vez, ha apuntado a los informes que señalan justamente lo contrario, que dicen "que lo que genera un problema de salud mental a muchas mujeres es no poder ejercer su derecho al aborto en otras partes del mundo".

LOS "PATINAZOS" DE ALMEIDA

"La información (sobre el supuesto síndrome de post-aborto) es falsa, es decir, no es información son mentiras. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo que dijo fue que qué problema había con dar información y la respuesta que le tenemos que dar es que no es información, son mentiras", ha espetado a los 'populares'.

Por todo ello Más Madrid considera que "se está vulnerando la ley", motivo por el que podrán tomar "las medidas oportunas". En este punto, Rubiño ha hecho un repaso por los "patinazos" de Almeida desde el comienzo del curso y que le están "colocando como una fuente de problemas para el Partido Popular nacional".

Ejemplos de esos "traspiés" son "la negación de una manera inhumana a condenar el genocidio, una salida de pata de banco con esta medida propia de una agenda ultra por esa necesidad de competir con Vox y esos nervios". No sabe Rubiño si en el PP "tienen miedo de HazteOir o tienen miedo de que si defienden los derechos y las libertades de las mujeres van a aumentar esa competición con Vox". Esos "errores" de Almeida "le alejan del sentido común de los madrileños".

REQUERIMIENTO FORMAL DE SÁNCHEZ

También se ha referido al requerimiento formal remitido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a los presidentes de Aragón, Asturias, Baleares y Madrid para que creen y regulen, "con la mayor celeridad posible", el Registro de Personas Objetoras de conciencia frente al aborto, dándoles un plazo de tres meses desde la recepción de este requerimiento.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió que "no se señale" a ningún profesional sanitario por practicar o no un aborto, ya que asegura que no es algo "propio de una democracia liberal".

"Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas es cumplir con su obligación de que se cumpla la ley pero Ayuso dice que no es propio de una democracia liberal, que se vive en una dictadura por una operación de Estado... En el Estado de Derecho se cumple la ley y la ley lo que dice es que los derechos de las mujeres tienen que estar garantizados. El derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está recogido en nuestra legislación y además tiene que ofrecerse en la sanidad pública", ha contestado el concejal de Más Madrid.

LA "DISTOPÍA" DE AYUSO QUE "ESTÁ SOLO EN SU CABEZA"

Rubiño se ha dirigido a Ayuso para decirle que "lo que no puede hacer es permanentemente invertir los términos y vivir en una especie de distopía que sólo está en su cabeza". "Esto le puede servir para tener todos los titulares que sea, pero no se corresponde con la realidad y además las personas que creemos en la democracia, en la ley y en el Estado de Derecho, en lo que tenemos que centrarnos es en que, más allá de las chorradas que todos los días dicen, seamos firmes en defender los derechos de las mujeres", ha instado.

El portavoz de Más Madrid tiene claro que la sociedad en su mayoría quiere, "pese a los intentos del PP de entregarse a esa agenda ultra, que se sigan respetando los derechos de todo el mundo, los derechos de las personas LGBT, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores, los derechos de las personas migrantes".

"QUEREMOS GENERAR ANTICUERPOS"

"Nosotros queremos generar anticuerpos y queremos llamar a todo el mundo a parar esta ofensiva ultra, a parar esta ofensiva de retroceso que está haciendo mucho daño", ha remarcado Eduardo Rubiño.

A la espera de lo que les transmitan los servicios jurídicos y el Ministerio de Sanidad, y en función de cómo se concretan los pasos administrativos que pueda dar el Ayuntamiento, el grupo municipal planteará "todas las medidas correspondientes en los tribunales" si "no hay una rectificación clara" por parte del Gobierno municipal.

"Hemos visto a Almeida admitir que la información (sobre el supuesto síndrome del post-aborto) era falsa, pero no le hemos visto decir que va a cesar en ese empeño por amedrentar a las mujeres. Queremos una rectificación clara del Ayuntamiento y eso se concreta en un anuncio, que no se va a aplicar ese acuerdo del Pleno", ha concluido.