Sanz insiste en que dar información sobre el aborto "es positivo" y rechaza "lecciones de feminismo del amigo de Ábalos"

Archivo - La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Subraya que el síndrome post-aborto "no es una categoría científica" aunque "sí que hay unos efectos, de los que se quiere informar"

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa, portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha insistido en que proporcionar información sobre el aborto "es positivo", para rechazar "lecciones de feminismo del yerno de Sabiniano (Gómez), del amigo de Koldo (García) y (José Luis) Ábalos", en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde la presentación del Open de España de Golf 2025, Sanz ha reiterado que la tesis de PP pasa por entender que "es positivo que se pueda proporcionar esa información y allá ellos si quieren seguir con esta polémica".

La portavoz municipal ha contestado a la prensa que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ya indicó que el síndrome post-aborto "no es una categoría científica como tal" aunque "evidentemente sí que hay unos efectos, que es de los que se quiere informar".