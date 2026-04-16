Más Madrid tacha de "mala persona" a Ayuso por recurrir regularización y dice que la "minoría peligrosa son los ricos"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot (1 fila, i), durante el Pleno de la Asamblea de Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "mala persona" a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por querer recurrir la regularización extraordinaria de migrantes y ha afirmado que la "minoría peligrosa son los ricos".

"Hay que ser sinvergüenza para culpar a la gente trabajadora de los problemas de Madrid. La culpa de que vivamos peor en Madrid es de los especuladores. La culpa es de los que viven de las rentas. La culpa es de los que acaparan pisos, riqueza y poder", ha espetado, en el Pleno de la Cámara regional, Manuela Bergerot, quien ha afirmado que son ellos los "únicos que no se integran" en la sociedad y los que "no contribuyen".

En este punto ha llamado a "deportar a los ricos" como al "CEO de Quirón, a los fondos buitre" que están dejando "Madrid sin casas"; y a los ejecutivos del Ibex por "pagar salarios mínimos para cobrar bonus millonarios". "Esos son los únicos que rompen nuestra convivencia", ha defendido la portavoz regionalista.

Es por ello que ha afirmado que hay que ser "mala persona para ir al Supremo al recurrir los derechos de la gente que ya vive en Madrid, que ya trabaja en Madrid" y que no puede "abrir una cuenta bancaria porque no tienen papeles".

Bergerot ha afirmado que lo que está sobre la mesa es "garantizar la igualdad de oportunidades" a los "compañeros de colegio" de los niños porque quienes "pintan como invasores sin papeles son niños y niñas que van a los colegios".

"Ya está bien, por favor, de hablar de avalanchas masivas. Ya está bien de hablar de mano de obra barata. Los inmigrantes somos personas normales, con trabajos normales, que tenemos vidas normales y sueños normales. Ni mejores ni peores que el resto", ha espetado a Ayuso Manuela Bergerot, quien llegó a Madrid desde Argentina huyendo de la dictadura militar de Jorge Rafael Videla.

En su intervención también se ha referido a la recepción este sábado de Ayuso a la Nobel de la Paz y líder opositora venezolana María Corina Machado y a su compañero opositor Edmundo González, candidato en las últimas elecciones frente a Nicolás Maduro. Los recibirá en la Real Casa de Correos, entregándole a ella la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid y a él la Medalla Internacional.

"Pregúntele a su amiga si se va a quedar la Medalla, porque ya se arrastró para darle el Nobel a Trump. Y cuando se trata de arrastrarse ante los poderosos, hay algunas que no tienen límites. Pero qué le voy a contar a usted, ¿verdad?", ha añadido.

Ha instado a Ayuso a salir al balcón de la Real Casa de Correos y saludar "a los fans de María Corina" y le diga que "va a ir al Tribunal Supremo para intentar que sigan sin papeles". "Los únicos venezolanos que le importan son los que van en 'business', pero los que cogen el Metro cada día para ir a currar les sobran", ha espetado.

Este último mensaje ha sido reprochado por Ayuso, quien lo ha subrayado como muestra de la "catadura moral" de la izquierda que son " capaces de llamar fans a personas que han tenido que emigrar, millones de personas, ocho millones de personas que se han tenido que emigrar de Venezuela".