Más Madrid tiñe de color su balcón en el Edificio de Grupos con la bandera arcoíris para celebrar el Orgullo LGTBIQ+

Más Madrid despliega una gran banera arcoíris en el Edifico de Grupos con motivo del Orgullo LGTBIQ+ - DAVID ARENAL/MÁS MADRID

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha teñido de color su balcón en el Edificio de Grupos Municipales con una gran bandera arcoíris para celebrar el Orgullo LGTBIQ+, una cita que la portavoz municipal de la formación, Rita Maestre, ha defendido como una "celebración" y una manifestación "económica, política, social y cultural" de "enormes dimensiones" para la ciudad.

La portavoz de Más Madrid ha contrapuesto esta acción con la del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al que ha definido como "tremendamente minoritario" y "tremendamente resistente" a acercarse "ni a un metro de distancia" a cualquier acto relacionado con el Orgullo.

"Le vuelvo a decir aquí, sin excusas, sin echar balones fuera, sin reproches a los demás, por qué Almeida no se acerca a un solo acto del Orgullo LGTBI si no tiene ningún problema ni con la diversidad, ni con la inclusión, ni con la pluralidad de personas que hay en Madrid", ha afirmado en declaraciones a los medios momentos antes de desplegar la bandera.

Maestre ha retado así al regidor a acudir a "un acto o a un evento" del Orgullo en Madrid y a demostrar que no tiene "una resistencia política, personal o ideológica" a la diversidad que, según ha defendido, "sí vive la ciudad de Madrid".

"LAS BANDERAS SON SÍMBOLOS"

Preguntada por las palabras de Almeida sobre no entrar en una "guerra de banderas" entre la izquierda y Vox, Maestre ha replicado que "las banderas son símbolos y representan valores".

"La bandera LGTBIQ+ es la bandera de la diversidad, de la inclusión, del derecho de todas las personas a ser como queramos ser, amar a quien queramos amar y tener la identidad que queramos tener", ha defendido.

A juicio de la portavoz de Más Madrid, esta bandera "no es la de una parte", sino "la de los derechos humanos". Por ello, ha rechazado que pueda equipararse con quienes, según ha criticado, "niegan" esos derechos (en referencia a Vox).

"No hay dos partes iguales entre la bandera que defiende los derechos humanos y la bandera y las ideas de quienes quieren negar los derechos humanos", ha sostenido.

Maestre ha acusado a Almeida de situarse en una posición "equidistante" y ha afirmado que "no elegir" entre la bandera LGTBIQ+ y quienes "quieren negar derechos" supone también una posición política. "Es una posición política particularmente cobarde por parte de Almeida", ha aseverado.

"NO SE ACERCA A NINGÚN ACTO"

La portavoz de Más Madrid ha insistido en que Almeida no ha sido capaz de acercarse "después de siete años en la Alcaldía" a un solo acto relacionado con el Orgullo LGTBI.

"Aún no ha sido capaz de darme una sola razón por la que no lo hace. Ni una sola razón que explique que el alcalde de Madrid no se acerque a la manifestación, al Orgullo, a un acto cultural, a un acto económico, a la presentación, al pregón, a nada en siete años", ha criticado.

Según Maestre, el alcalde no lo hace porque "no le gusta" y porque está "a disgusto" con este tipo de eventos, con el Orgullo LGTBI y con las banderas arcoíris. "Con más razón, tanto frente a la extrema derecha como frente a la Alcaldía tremendamente cobarde de Almeida, nosotros vamos a seguir ondeando estos balcones con muchísimo orgullo", ha concluido.

Sus palabras llegan después de que el Grupo Municipal Vox haya ha remitido un escrito de queja al presidente del Pleno, Borja Fanjul, para "exigir la retirada inmediata de las banderas no oficiales y pancartas colocadas por el PSOE en la fachada del Edificio de Grupos Municipales" con motivo del Orgullo.

En concreto, la formación liderada por Reyes Maroto desplegó una gran lona en su balcón con el lema 'Madrid por bandera', además de una bandera trans y otra arcoíris, para reivindicar la visibilidad del colectivo LGTBIQ+ a las puertas del Orgullo.

AVALADAS POR UNA SENTENCIA

Hace justamente un año el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulaba la sentencia que impedía la colocación de banderas arcoíris en los balcones del Edificio de Grupos Municipales del Ayuntamiento, en el número 71 de la calle Mayor, tras un recurso presentado años atrás por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith.

Así quedaba sin efecto la orden de julio de 2022 de un juzgado que ordenaba retirar las banderas LGTBI a través de una medida cautelarísima que había solicitado Vox.