Remodelación De La Calle Alcalá Entre La Plaza De Cibeles Y La Plaza De La Independencia - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha cargado contra el nuevo paseo central de la calle Alcalá, que será transitable a partir del lunes, al considerar que se trata de una "alfombra roja estrecha" para turistas en la que "no caben tres personas a la vez", y ha advertido del riesgo de aglomeraciones durante la Navidad.

"Almeida anunció un bulevar, y lo que nos llegó fue una pasarela de metro y medio de ancho en la que no caben más de tres personas a la vez, sin un árbol, aplastado entre cuatro carriles de coches a cada lado", ha criticado Maestre a través de la red social 'X', donde ha bautizado la actuación como "el bulevar de los sueños rotos".

La portavoz de Más Madrid ha acusado así al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de querer convertir el nuevo espacio en una atracción turística coincidiendo con el encendido de las luces de Navidad en la capital.

"Eso es lo que quiere Almeida: presumir de nueva atracción turística. Una 'alfombra roja estrecha diseñada para que la gente se haga la foto de Navidad más cerca de la Puerta de Alcalá", ha censurado, antes de alertar de que esto podría acabar "condenando a decenas de personas a apelotonarse en un pasillo mínimo" rodeado de tráfico.

Maestre ha acompañado sus críticas de un vídeo en el que ironiza sobre las dimensiones del paseo. "Hay medianas entre autopistas más anchas. Hay nichos en los cementerios más anchos que esto", señala, para insistir en que el nuevo paseo es tan estrecho que no permite caminar a tres personas juntas. "Otra chapuza de Almeida, con tu dinero, por supuesto", concluye en el vídeo.

EL NUEVO PASEO, TRANSITABLE DESDE EL LUNES

Las críticas de Maestre llegan después de que la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, haya anunciado que el nuevo paseo central de la calle Alcalá será transitable desde la mañana del próximo lunes, aunque todavía quedarán pendientes algunos trabajos de remate de las aceras en la plaza de la Independencia.

La remodelación tiene como plato fuerte la construcción de este nuevo paseo central, de 3,8 metros de anchura, para ganar en una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, uno de los elementos patrimoniales del Paisaje de la Luz.

Las obras comenzaron en febrero. El proyecto supone una inversión de 6,1 millones de euros. Contempla una sección compuesta por dos carriles más carril bus en cada sentido, un paseo central de 3,8 metros de ancho y un carril bici segregado en el lado sur.

Asimismo, incluye la plantación de 57 nuevos árboles de gran porte para recuperar la doble alineación histórica de arbolado de este eje de la capital.