Más Madrid se volcará con la huelga y desplegará a sus cargos públicos en piquetes y manifestaciones en la región

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en la manifestación por el 1 de Mayo en Madrid - MÁS MADRID - Archivo

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid movilizará a sus diputados autonómicos y concejales por toda la Comunidad de Madrid con motivo de la huelga general convocada para este 11 de noviembre, con piquetes y manifestaciones en toda la región, en una jornada en la que la portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, participará en las movilizaciones del Corredor del Henares y encabezará por la tarde la representación del partido en la manifestación de Atocha junto a Rita Maestre y Emilio Delgado.

La formación ha organizado un despliegue territorial que arrancará a medianoche con piquetes en distintos municipios y continuará durante la mañana con concentraciones y manifestaciones en el norte, sur y este de la región, ha informado Más Madrid en un comunicado. Además, abrirá puntos de avituallamiento para las personas que secunden la huelga y se sumará tanto a la huelga de consumo como al silencio en redes sociales.

Bergerot acudirá a las 12 horas a la manifestación unitaria del Corredor del Henares en Alcalá de Henares, donde estará acompañada por los diputados Marta Carmona, Hugo Martínez Abarca, Marta Lozano y Mariana Arce. La movilización se enmarca en una jornada de protestas en el este de la región, con concentraciones también en municipios como Coslada y Rivas-Vaciamadrid.

La portavoz parlamentaria volverá a participar por la tarde en la movilización central de Madrid. A las 17.30 horas atenderá a los medios de comunicación en la plaza de Murillo junto al candidato del Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, y la portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, antes de incorporarse a la manifestación convocada a las 18 horas en Atocha.

Por su parte, Delgado participará en un piquete junto a representantes de La Francia Insumisa y la eurodiputada Estrella Galán. La movilización contará así con presencia de representantes de la izquierda europea, que se sumarán a las protestas convocadas en defensa de los salarios y del derecho a la vivienda.

En Madrid capital, el diputado Pablo Padilla participará en los piquetes convocados en Carabanchel, mientras que Alicia Torija estará en el punto de avituallamiento que la formación habilitará en su sede del paseo de las Acacias, 52.

DESPLIEGUE FUERA DE LA CAPITAL El despliegue de Más Madrid se extenderá también al norte de la región, con la participación de Diana Paredes en la manifestación entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas y de Juan Varela en Collado Villalba.

En el sur, los diputados de la formación estarán presentes en las movilizaciones de Leganés, Getafe, Móstoles, Pinto, Valdemoro y Arroyomolinos. La actividad comenzará a medianoche en Móstoles, donde Diana Paredes participará en los piquetes convocados por CCOO, y continuará durante la mañana con concentraciones y manifestaciones en distintos municipios.

Con este despliegue, Más Madrid busca que su participación en la huelga no se limite a la manifestación de la tarde y que sus representantes institucionales "acompañen a los trabajadores desde primera hora en los barrios, municipios y centros de trabajo de toda la región".

LA VIVIENDA Y LOS SALARIOS, EN EL CENTRO DE LAS REIVINDICACIONES

En este contexto, Más Madrid ha llamado a la ciudadanía a secundar la huelga general para reclamar una subida de los salarios y medidas que frenen el encarecimiento de la vivienda, que considera "uno de los principales factores de empobrecimiento de las clases trabajadoras".

La formación que lidera Bergerot en la Asamblea de Madrid sitúa el acceso a la vivienda en el centro de las reivindicaciones de la jornada y reclama "intervenir los precios del alquiler y aprobar prórrogas automáticas de los contratos de arrendamiento para evitar que los propietarios puedan imponer nuevas subidas al finalizar los contratos".

"Si cada vez trabajas más y tu sueldo cada vez te alcanza para menos, es tu huelga. Si tu casero se queda con la mitad de lo que ganas, es tu huelga", sostiene al respecto Más Madrid.

La izquierda madrileña señala que la mitad de los trabajadores de la Comunidad de Madrid gana menos de 1.500 euros mensuales y denuncia que, desde la llegada de Isabel Díaz Ayuso a la Presidencia regional, los alquileres han aumentado un 45%, defiende la formación.

En concreto, ha señalado que los alquileres han subido un 86% desde 2015 y el precio de compra de vivienda un 80%, frente a un incremento salarial del 25% en el mismo periodo. Ante esta situación, la formación reclama "una subida de los salarios, la intervención de los precios del alquiler y la aprobación de prórrogas automáticas de los contratos de arrendamiento para evitar que los propietarios puedan imponer nuevas subidas al finalizar los contratos".

Más Madrid también ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su rechazo a la convocatoria. A juicio del partido, su oposición responde "al temor a una demostración de fuerza de los trabajadores en defensa de salarios más altos y de una mayor intervención pública frente a la especulación inmobiliaria".

"Si suben los precios de todo, los sueldos también tienen que subir", defiende el partido que considera que la huelga debe servir para exigir al Congreso medidas que garanticen el derecho a la vivienda, independientemente del Gobierno que resulte de las próximas elecciones generales.

ABRIRÁ SUS SEDES

Más Madrid también pondrá sus locales y recursos a disposición de las personas que secunden la huelga general, con la apertura de dos sedes como puntos de avituallamiento y la colaboración con organizaciones sindicales en otros dos municipios.

En Madrid capital, la formación abrirá su sede del paseo de las Acacias, 52, entre las 10 y las 18 horas, donde estará la diputada Alicia Torija. En Móstoles habilitará el local situado en la calle Españoleto, 5 (posterior), de 8 a 16.30 horas, con la participación de los diputados Alejandro Sánchez y Samuel Escudero, que también acudirán a las concentraciones convocadas en el municipio.

Ambos espacios estarán abiertos a cualquier persona que participe en la huelga, independientemente de su afiliación política o sindical, y serán atendidos por cargos públicos y militantes de Más Madrid. En Rivas-Vaciamadrid, el equipo local de la formación colaborará desde la sede de CCOO, mientras que en Getafe participará en los espacios de las organizaciones sindicales CCOO y CGT.

Con esta iniciativa, la formación busca "ofrecer apoyo a quienes participen en los piquetes y movilizaciones y poner sus recursos materiales y humanos al servicio de la convocatoria".

Más Madrid también secundará la huelga de consumo, con un llamamiento a evitar las compras durante el miércoles, y se sumará al silencio en redes sociales como parte de la paralización de la actividad durante la jornada.