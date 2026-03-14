Más de la mitad de usuarias de pisos tutelados y centros para jóvenes víctimas de violencia de género son inmigrantes

Persona porta pancarta con lema 'Mujeres afganas son nuestras hermanas' durante la manifestación organizada por el Movimiento Feminista de Madrid por el 8M, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 64,7% de las usuarias de los pisos tutelados de la Comunidad de Madrid son mujeres inmigrantes, porcentaje que se sitúa en el 54,8% en el caso de los centros para jóvenes víctimas de violencia de género.

Los datos, correspondientes a 2025, los ha presentado esta semana la directora general de la Mujer, Patricia Reyes, en la comisión del ramo de la Asamblea de Madrid, donde ha detallado que las mujeres inmigrantes representan el 58,5% en los centros de acogida, el 55,3% en los de violencia y el 69,2% en los dirigidos a reclusas y exreclusas.

En el caso de los centros regionales para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, la proporción de inmigrantes se eleva hasta el 96%, mientras que en los destinados a víctimas de violencia sexual alcanza el 77,8%

"Si las mujeres acuden a los centros de la Comunidad de Madrid es porque se sienten protegidas", ha defendido Reyes en su intervención, en el que ha recordado que también hay recursos específicos para inmigrantes, con mediadoras interculturales.

Por ejemplo, el Centro de Mujeres Ayaan Hirsi Alí es un dispositivo especializado destinado a mujeres magrebíes que se encuentran en situación de vulnerabilidad o conflicto por circunstancia personales, familiares, sociales o por su condición de víctima.

También está el Servicio de atención del Centro de Día Pachamama, dirigido a mujeres iberoamericanas y que ofrece formación especializada en igualdad, violencia contra las mujeres, interculturalidad e inmigración.

"Tienen una coordinadora, dos auxiliares administrativas, una trabajadora social, dos psicólogas, una orientadora laboral, tres educadoras sociales, una abogada y una ludotecaria. Durante el año 2025 se ha atendido aquí a 700 mujeres", ha destacado.

MEJORAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

La directora general de la Mujer ha avanzado que en el próximo Observatorio de Violencia de Género en la Comunidad de Madrid analizarán cuatro casos ocurridos en la región. Tres de las cuatro mujeres que fueron asesinadas estaban en el sistema VioGén.

"Nos preocupa que una mujer cuando denuncia no sea protegida como debe ser. Algo está fallando ahí. Lo estudiaremos para ver cómo se puede mejorar, tanto en la Comunidad de Madrid en el Ministerio de Igualdad, que tendremos también otro comité de crisis", ha explicado.

El Sistema VioGén cerró 2025 con 12.572 casos activos de víctimas de violencia de género en la región, 7.951 menos que los que había registrados a 31 de diciembre de 2024, con 4.621, según datos del Ministerio del Interior recogidos por Europa Press.