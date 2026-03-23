Matute cifra en 10 millones el impacto de la huelga en la región y llevará el diálogo con médicos a la Interterritorial

Varias personas durante una concentración, frente al Hospital Universitario Puerta del Hierro, a 20 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cifrado este lunes en 10 millones de euros el impacto de la huelga de médicos en la región, un asunto que se abordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) del próximo 9 de abril, y ha reiterado su apoyo a la creación de un ámbito propio de negociación para médicos.

En declaraciones a los medios en el Hospital público Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, la consejera ha explicado que la huelga indefinida intermitente de los médicos y facultativos, con una semana en febrero y otra en marzo de paros, ha supuesto la anulación de unas 135.000 consultas, 6.500 cirugías y 13.600 pruebas diagnósticas.

Esto, ha advertido, que van a repercutir en una mayor presión asistencial para los profesionales sanitarios y en mayores listas de esperas, con un impacto económico de unos 10 millones de euros por "la peor huelga de la historia de médicos".

La consejera madrileña ha remitido una carta este mismo lunes a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que solicita la inclusión, dentro del punto 2 del orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en un principio convocado para el 27 de marzo, de una valoración del impacto de dicha huelga, con especial atención a su afectación en la asistencia sanitaria y a la situación del conflicto a nivel interterritorial.

Este mismo lunes, el Ministerio ha anunciado la convocatoria de un Consejo Interterritorial extraordinario el próximo 9 de abril para tratar de manera monográfica la huelga tras dos jornadas semanales de paro, una en febrero y otra en marzo. En la reunión del próximo viernes, 27 de marzo, se informará sobre varios proyectos normativos entre los que se encuentran los Anteproyectos de la Ley de las Organizaciones de Pacientes y la Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, dos normas con las que el Gobierno quiere reforzar el papel de las asociaciones de pacientes en la toma de decisiones sanitarias y blindar la transparencia y la buena gobernanza del SNS.

"NO CAEREMOS EN LA TRAMPA DE LA CONFRONTACIÓN"

La consejera madrileña ha trasladado su apoyo a un Estatuto Marco propio que recoja las particularidades de médicos y facultativos, así como la apertura de un ámbito propio de negociación para médicos, que "no es excluyente" y contempla a todas las categorías sanitarias. "No caeremos en trampa de la confrontación"

"Reclamamos un ámbito específico para que puedan negociar sus condiciones sin detrimento de que los demás también puedan hacerlo y que no pierdan ninguno de los derechos o ninguna de las negociaciones a las que hayan llegado. Y en eso estamos y es lo que le vamos a exigir a la ministra", ha añadido Matute.

Asimismo, ante la petición de los convocantes para abrir también una mesa de diálogo con la Comunidad de Madrid, ha asegurado que el Gobierno regional tiene "una negociación abierta constante y permanente" y ha destacado la necesidad de la región de "liderar un cambio" que considera "necesario en un sistema nacional de salud encorsetado y anclado en el pasado".

PIDE A LAS ENFERMERAS "NO CAER EN LA CONFRONTACIÓN"

Tras el anuncio de movilizaciones por parte de sindicatos de enfermeras en contra de la posición de la Comunidad de Madrid a favor de un Estatuto propio para los médicos, Fátima Matute ha pedido no caer "en la confrontación" y ha recordado que "todos los profesionales de la salud, sanitarios y no sanitarios, son imprescindibles".

"El hecho de que haya defendido a mis profesionales sanitarios, en este caso a los médicos, no quiere decir que no esté defendiendo o no vaya a defender a enfermería o que no vaya a defender a celadores o a pinches de cocina cuando lo necesitan", ha insistido.

En este marco, Matute ha acusado al Ministerio de "llevar" a la confrontación, "donde se sienten cómodos", pero ha subrayado que no va a "caer en la trampa", aunque ha incidido en que "en este caso, los que tienen un conflicto y los que están en huelga son los médicos".