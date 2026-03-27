Matute cree que el caso Noelia muestra un "fracaso como sociedad" y "las costuras" de un sistema que no supo protegerla

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado el "fracaso como sociedad" que supone el caso de Noelia Castilla, que este jueves recibió la eutanasia en Barcelona tras dos años de proceso judicial, y que en su opinión evidencia "las costuras de un sistema que no ha sabido proteger" a la joven.

"Es un fracaso como sociedad y nuestra responsabilidad es trabajar bien para ayudar a las personas, para el bien vivir y desde luego para el bien morir", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

La joven fue víctima de una agresión sexual múltiple y actualmente sufre una paraplejia irreversible consecuencia de haber intentado quitarse la vida arrojándose desde un quinto piso. Su deseo de tener una muerte asistida se trasladó a los tribunales a raíz de los recursos presentados por su padre y la organización Abogados Cristianos que llevaron el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos .

Tras recordar que "de base" el problema de Noelia era "una enfermedad mental grave, un trastorno límite de la personalidad", la consejera madrileña ha insistido en la necesidad de cuidar "la enfermedad del alma" y trabajar de forma conjunta con Servicios Sociales. "Es un proceso que hay que revisar", ha apostillado.

En este sentido, ha indicado que, "desgraciadamente", este caso "pone de manifiesto las costuras de un sistema que no ha sabido proteger" a Noelia, "una persona con una enfermedad mental grave y que, por tanto, tenía un desarraigo social", y que tampoco ha sabido "protegerla cuando estaba en un centro de menores".

"Todo eso, como digo, es nuestra responsabilidad revisarlo, obviamente, para que no vuelva a ocurrir y por nuestra responsabilidad precisamente para cuidar lo más precioso que tenemos que es la vida y que sea una vida de calidad", ha zanjado.