Matute pide desconvocar la Interterritorial de mañana y alerta del "deterioro" de estas citas por falta de "seriedad"

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute- Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reclamado este martes por carta al Ministerio de Sanidad la desconvocatoria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) extraordinario previsto para este jueves, al que ha advertido que no acudirá en caso de que finalmente se celebre, y ha denunciado el "deterioro" de estas reuniones por la falta de "seriedad y respeto institucional" en sus convocatorias.

Así lo ha trasladado la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, en una misiva remitida este mismo martes a la ministra del ramo, Mónica García, ante la reunión extraordinaria de este jueves del CISNS, órgano que reúne al Ministerio y a las Comunidades Autónomas.

La cita tiene como único punto del orden del día el Proyecto de Real Decreto por el que se regula la información previa al consentimiento en la interrupción voluntaria del embarazo y el comité clínico que interviene en el supuesto de interrupción voluntaria del embarazo por causas médicas.

En la misiva, la máxima responsable de la Sanidad madrileña solicita formalmente que se desconvoque esta reunión y que sus asuntos se sometan a una convocatoria ordinaria, "con tiempo suficiente para su preparación". En caso de mantenerse la convocatoria "en las condiciones actuales", Matute advierte que no acudirá a la misma, con petición además expresa de que conste que su ausencia "obedece a la forma en que se ha organizado esta reunión".

"La sucesión de convocatorias y desconvocatorias del Consejo Interterritorial, los cambios en el orden del día y la fijación de fechas sin margen suficiente para preparar los asuntos ni compatibilizar las agendas están deteriorando las condiciones mínimas de seriedad y respeto institucional que exige este órgano", explica en la carta.

La máxima responsable de la Sanidad madrileña advierte así que este tipo de convocatorias de carácter extraordinario "deben reservarse para asuntos que, por su urgencia, no puedan esperar" y, "a la vista del orden del día" de la cita de este jueves "no se aprecia esa urgencia".

"La reiteración de estos desajustes transmite, además, la impresión de que se está subordinando el funcionamiento del Consejo a calendarios políticos y electorales apresurados", recalca además en la misiva.