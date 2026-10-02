Mauricio Kartun reinterpreta 'Las bacantes' de Eurípides en 'Baco Polaco', que llega este viernes a Teatros del Canal

Archivo - Mauricio Kartun trae a Teatros del Canal su particular relectura de Las bacantes con Baco Polaco - TEATROS CANAL - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El dramaturgo y director argentino Mauricio Kartun estrena este viernes en Teatros del Canal 'Baco Polaco', una particular relectura de 'Las bacantes' de Eurípides que traslada la tragedia clásica a un pueblo de Argentina de los años treinta.

La obra, en cartel hasta el próximo 11 de octubre dentro del ciclo Canal Hispanidad, sitúa la acción durante la celebración de los carnavales, cuando la llegada de una 'troupe' ambulante altera el orden establecido en un pequeño pueblo y desencadena una historia marcada por el deseo, la fiesta, el poder y el exceso.

Kartun parte del mito de Dionisio para construir un universo en el que la tragedia griega se mezcla con la cultura popular argentina, la música y el imaginario rural.

La protagonista es Reina Esther, conocida como la virgen vitrolera, una suerte de figura mitológica que recorre la llanura argentina con sus discos de pasta y que, allí donde aparece, hace surgir la fiesta. Junto a ella están su hermana Sarita, el empresario ebrio Silenio y Dionisio, enamorado de Reina Esther desde hace años.

La llegada de este particular universo despierta la obsesión de Penteo, hijo del poder, y conduce progresivamente la historia hacia la tragedia.

El propio Kartun define 'Baco Polaco' como un "pastiche de 'Las bacantes' de Eurípides", en el que el mito clásico dialoga con elementos de la cultura popular argentina y con las tradiciones del carnaval.

La producción del Complejo Teatral de Buenos Aires está protagonizada por Aníbal Gulluni, Paloma Zaremba, Soledad Bautista, José Mehrez, Luciana Dulitzky y Nahuel Monasterio.

El equipo artístico está integrado por Rodrigo González Garillo, responsable de la escenografía y el vestuario; Agnese Lozupone, encargada de la iluminación; Juan Manuel Branca, al frente del diseño de movimiento, y José Mehrez y Aníbal Gulluni, responsables del diseño sonoro.

Mauricio Kartun es dramaturgo, director y maestro de dramaturgia y desde 1973 ha escrito cerca de treinta obras entre textos originales y adaptaciones. Entre sus trabajos más representados y publicados figuran 'Chau Misterix', 'El partener', 'Sacco y Vanzetti', 'El niño argentino' y 'Terrenal. Pequeño misterio ácrata'.