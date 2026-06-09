'Mayrit' completa otro hito en la ampliación de la L11 con la unión del túnel entre Comillas y Madrid Río

El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo - EUROPA PRESS

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora 'Mayrit' ha completado la tarde de este martes un nuevo hito en la ampliación de la Línea 11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal con la unión del túnel de Comillas con el de la futura estación de Madrid Río, ubicada en Arganzuela.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha asistido a esta operación, conocida técnicamente como cale, término que define el momento exacto en el que dos frentes de excavación se encuentran y se unen.

La perforadora comenzó el pasado 26 de marzo en la estación de Comillas, en Carabanchel, el avance para horadar los 1.114 metros de distancia que le separaban de su segunda parada en la futura estación de Madrid Río, donde ha llegado sobre las 17.00 horas.

Este primer cale de 'Mayrit' supone, en palabras del consejero, un hito que no se vivía en Madrid "desde hacía 20 años" y que supone "un momento, sin duda, de celebración, de alegría y de orgullo por haber culminado un trabajo lleno de retos y también de desvelos".

Una conexión, además, que se produce de manera anticipada, con dos semanas de adelanto a las previsiones iniciales, que apuntaban al 20 de junio. Desde que la tuneladora se puso a trabajar en Comillas ha logrado avances de 15 metros diarios, con puntas de hasta 35 metros al día, lo que, unido a las características del terreno, ha permitido acortar los tiempos.

"Hemos duplicado los rendimientos teóricos porque las características geológicas del suelo, la maquinaria de última generación, y los anillos de dovelas que hemos cambiado --con una forma más romboidal-- han hecho que sea fiable y sea seguro avanzar a esa velocidad y hemos podido culminar de dos y tres semanas antes", según ha explicado el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Miguel Núñez.

Un "logro" que el consejero también ha atribuido al "excelente" desempeño de los 400 profesionales que trabajan diariamente en la construcción de este túnel y también a los más de mil que lo han hecho posible desde que comenzó la redacción del proyecto.

Para llegar hasta la futura estación de Madrid Río, 'Mayrit' ha excavado 1.116 metros, equivalentes al 21% de lo previsto, librando para ello la M-30, los ramales de la misma, y el río Manzanares. Para ello, ha tenido que descender teniendo en cuenta la inclinación máxima que puede tener el transporte ferroviario, que es de a torno de 35 milésimas, para empezar otra vez a ascender con la máxima pendiente hasta la estación de Madrid Río.

Un terreno formado por arcillas de peñuelas característico del subsuelo de Madrid, "blando y que se comporta muy bien", según ha explicado el director general de Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, que ha facilitado y agilizado el avance de la perforadora.

"Lo que nos hemos encontrado aquí era lo que estimábamos que nos íbamos a encontrar. Es decir, de momento la geología se está comportando perfectamente con el estudio planificado", ha resaltado Nuñez, que ha recalcado que toda la instrumentalización para el seguimiento de la obra apunta que la máquina "está trabajando estrictamente bien" y "el terreno se está comportando muy bien" y sin "ninguna incidencia".

DOS SEMANAS PARA UNA REVISIÓN

Una vez completado este cale, la tuneladora realizará una parada técnica de unas dos semanas en la futura estación de Madrid Río, cuyas obras ya están ejecutadas al 69,19%, para someterse a una revisión.

Tras este parón, la tuneladora continuará su camino en dirección a la siguiente parada, la estación de Palos de la Frontera, a 1.613 metros de distancia, el tramo más largo previsto entre dos estaciones de la ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, donde está previsto que llegue a finales de verano.

En total, 'Mayrit' es la responsable de completar los 5.227 metros de túnel que separan la futura estación de Comillas de la de Conde de Casal, en el marco de la ampliación de la Línea 11 desde Plaza Elíptica. Previamente, ha sido necesario excavar por el método tradicional los 679 metros que distan entre este punto y Plaza Elíptica mediante el método tradicional, a pico y pala. El cale se completó el pasado 20 de enero y los trabajos, que avanzan al 90%, está previsto que se completen en agosto.

La tuneladora trabaja de forma ininterrumpida durante las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos --más de una decena de operarios por turno-- para maximizar la velocidad. Permite un ritmo de avance de entre 400 y 500 metros al mes, multiplicando casi por diez el método tradicional.

En su avance, a la vez que excava, la tuneladora también instala los anillos que sirven como revestimiento estructural, soporte y pared definitiva del túnel, formados cada uno de ellos por siete dovelas (bloques prefabricados de hormigón). En total, entre Comillas y Madrid Río han sido instalados 656 anillos (4.592 dovelas).

Asimismo, en su camino, la perforadora también extrae diariamente 3.500 toneladas de tierras al día mediante una cinta transportadora que las lleva hasta la superficie en la estación de Comillas, donde hay un foso con capacidad de 8.500 metros cúbicos. Desde ahí se saca mediante máquinas excavadoras hasta camiones --unos 150 diarios-- y se aprovechan para restaurar explotaciones mineras o algún vertedero actualmente en desuso.

La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal). El avance de las obras en su conjunto ya está sobre el 45%, según ha destacado Núñez.

"Las estaciones en su conjunto están en torno al 55%. Madrid Río está muy desarrollada, casi al 70% y en cuanto a obra civil queda poco. Una vez que pase la tuneladora, la empezaremos a preparar para la arquitectura, que es ese 30% restante", ha puntualizado Núñez.

En este sentido, ha detallado que Comillas, la primera en la que comenzaron los trabajos, se encuentra al 70% y Palos de la Frontera, al 50%. "Según vamos avanzando, las estaciones van bajando" de grado de ejecución, ha detallado.

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.

Gracias a este nuevo eje de movilidad, el Ejecutivo autonómico configurará una alternativa que evitará el paso obligado por áreas centrales de la capital y mejorará el enlace de barrios y nuevos desarrollos urbanísticos de manera más directa y con menor número de transbordos, aliviando de forma significativa la carga de otras líneas, sobre todo la Circular, la más utilizada de la red, en concreto, entre Plaza Elíptica y Avenida de América.