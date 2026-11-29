Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, candidata a la reelección y presidenta del Partido Popular (PP) de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ejerce su derecho al voto en el Colegio La Inmaculada-Marillac, a 28 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes políticos de la Comunidad de Madrid acudirán a votar para las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, en su mayoría a media mañana y en colegios electorales de la capital o del conocido como 'cinturón rojo'.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acudirá a votar al Instituto de Educación Secundaria (IES) Fortuny, en el distrito de Chamberí, aunque no ha precisado la hora; mientras que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo hará en la misma zona, a las 9.45 en el colegio Inmaculada Marillac, en la calle García de Paredes.

Por parte de Más Madrid, la líder del partido y ministra de Sanidad, Mónica García, ejercerá su derecho a voto sobre las 10.30 horas en el colegio Santa María del Pilar, en el distrito de Retiro; mientras que el cabeza de lista del Frente Amplio por Madrid, el diputado de la Asamblea Emilio Delgado, lo hará a las 11 en el colegio Maruja Mallo de Móstoles.

En el caso del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, acudirá a las 10.30 horas al CEIP Ermita del Santo, en el barrio de Puerta del Ángel; y la portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, lo hará a las 11 horas en el CEIP Blas de Otero de Alcorcón.

Antes, a las 10 horas, el presidente provincial de Vox en Madrid, José Antonio Fúster, se trasladará al CEIP Padre Poveda de Ciudad Jardín para votar; mientras que la portavoz en la Asamblea, Isabel Pérez Moñino, lo hará a las 10.30 horas en el colegio Yvonne Blake de Fuenlabrada.

Más de 5,5 millones de madrileños están llamados este domingo a las urnas para unas elecciones generales en las que elegirán a los 38 diputados del Congreso y cuatro senadores asignados a la circunscripción.