Médicos madrileños afrontan este martes una nueva jornada de huelga con una concentración en el Gregorio Marañón

Archivo - Archivo.- Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid afrontan este martes una nueva jornada de huelga para reclamar un Estatuto Marco propio con una concentración a las puertas del Hospital Gregorio Marañón a partir de las 10.00 horas.

Se trata del segundo día de paros en esta tercera semana de huelga indefinida intermitente, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero y a mitad de marzo.

Los paros, que se prolongará hasta el jueves día 30 de abril, tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde el Comité de Huelga se ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que asuma personalmente la negociación para desbloquear el conflicto y consideran que la ministra del ramo, Mónica García, ha dejado de ser una "interlocutora válida".

Así, consideran que este conflicto "ya excede" al Ministerio de Sanidad y se trata de "una cuestión de Gobierno". Así, reclama la apertura inmediata de una negociación "seria", con interlocutores dispuestos a negociar sin líneas rojas y con verdadera voluntad de alcanzar soluciones.

En este sentido, el Comité de Huelga sostiene que el anuncio de la ministra de concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid "no es una cuestión personal ni partidista", sino "la constatación de que este conflicto requiere una interlocución sólida, estable y con capacidad real de decisión".

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, recalcó este lunes que, de momento, la huelga en la región ha supuesto un impacto económico de más de 11 millones de euros y ha afectado a más de medio millón de madrileños. Según detalló, se han suspendido 150.000 consultas externas, 15.000 pruebas diagnósticas y unas 7.000 cirugías.

Las concentraciones reivindicativas continuarán en los próximos días de huelga, este miércoles ante el Hospital Universitario de Getafe, y el jueves en el Hospital 12 de Octubre, en ambos casos a las 10.00 horas. El acto principal tendrá lugar la tarde del miércoles 29 con una concentración frente al Ministerio de Sanidad, a partir de las 18.30 horas.

REUNIÓN EL JUEVES CON LA CONSEJERÍA DE SANIDAD

Además, este jueves día 30 tendrá lugar una reunión entre representantes del Comité de Huelga madrileño y responsable de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), un segundo encuentro tras el celebrado el pasado mes de febrero.

En el marco de un desayuno informativo en Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado que desde la Consejería se trabaja ya en mejoras en la retribución de las horas extras para los médicos y facultativos, algo que, ha destacado, "va a ser una realidad".

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".