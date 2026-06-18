Médicos madrileños claman ante la Consejería por mejoras laborales para el colectivo y contra la falta de diálogo

Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a 18 de junio de 2026, en Madrid - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este jueves ante la sede de la Consejería de Sanidad para denunciar la falta de diálogo del Gobierno regional ante las condiciones laborales del colectivo médico y reclamar un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión y la apertura de un marco negociador que tenga en cuenta a este colectivo.

En el cuarto día de la quinta semana de huelga indefinida intermitente, decenas de profesionales se han congregado ante la sede de la Consejería en la calle Aduana tras la tradicional pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa'.

En declaraciones a los medios, Ana Giménez, médica de familia y presidenta de Amyts, sindicato mayoritario entre médicos y facultativos en la región, ha recalcado la responsabilidad que en este conflicto laboral tiene el Ejecutivo autonómico y ha denunciado la falta de diálogo.

"La consejera de Sanidad --Fátima Matute-- no nos escucha, no nos reúne y tiene mucho que hablar con nosotros porque Madrid es de las pocas comunidades autónomas en la que seguimos con la jornada laboral de 37,5 horas semanales y es de las comunidades autónomas que peor paga la hora de guardia", ha denunciado.

En esta línea, ha indicado que, aunque la máxima responsable de la Sanidad madrileña sí ha respaldado la creación de un marco de negociación propio para este colectivo profesional, no "paga" las reivindicaciones de este colectivo, como la hora de guardia.

Así, ha recalcado que en el Gobierno regional "también hay mucha responsabilidad sobre las malas condiciones laborales de médicos y facultativos" que les han "arrastrado" a esta huelga.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo durante una semana en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, se prolongará hasta mañana viernes, cuando hay convocada otra concentración a las 10.00 horas frente al Hospital Ramón y Cajal.

La Comunidad de Madrid ha cifrado en 18.075.734 euros el perjuicio causado durante las 29 jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. En este tiempo, se ha suspendido 11.484 cirugías, 236.259 consultas y 25.497 pruebas en la sanidad madrileña.

Esta quinta semana de huelga médica será la última hasta después del verano. El Comité de Huelga ha decidido elevar el conflicto contra el Ministerio de Sanidad y el Estatuto Marco con paros médicos indefinidos a partir de septiembre "si no se produce ningún cambio durante estas cinco jornadas de paro que comienzan hoy y en los meses de julio y agosto".

Llega tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del anteproyecto de ley de Estatuto Marco para el inicio de su tramitación parlamentaria. Se basa en el acuerdo que alcanzó el Ministerio de Sanidad con los sindicatos representados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) durante el pasado mes de enero. El texto se encuentra ahora en fase de consulta pública.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid está integrado por Amyts, SIME, MUD y AME. La convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".