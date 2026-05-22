Médicos madrileños se concentran frente a la Consejería para denunciar la falta de diálogo por el Estatuto Marco propio

Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este viernes frente a la Consejería de Sanidad para reclamar nuevamente un Estatuto Marco propio que reconozca las particularidades de la profesión y han criticado la falta de diálogo por parte del Gobierno regional.

Tras la tradicional pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa', decenas de médicos y facultativos se han concentrado frente a la sede de la Consejería en la calle Aduana al grito de 'Es vocación, no explotación' o 'Estas son las manos que te curan'.

Se trata de la quinta protesta de esta cuarta semana de huelga indefinida intermitente, con una semana de paros al mes en febrero, marzo y abril, y que se prolongará hasta el viernes día 22.

En declaraciones a los medios Ángela Hernández, secretaria general de Amyts, ha censurado que la máxima responsable de la Sanidad madrileña, Fátima Matute, no haya recibido "aún en persona" al Comité de Huelga autonómica --integrado por Amyts, SIME, MUD y AME-- ni a esta organización sindical, la que cuenta con mayor representación entre el colectivo médico. Hasta el momento ha habido dos reuniones con la Consejería de Sanidad, la última de ellas el pasado día 30 y que fue calificada de "decepcionante" por el comité.

En esta línea, ha recordado que Madrid es una de las tres únicas comunidades autonómicas, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que no ha implantado la jornada laboral de 35 horas semanales y ha cargado especialmente contra los "múltiples incumplimientos" de los acuerdos de salida de huelga de la pasada legislatura.

"A los profesionales nos da igual que las soluciones lleguen desde el Ministerio o desde la Comunidad. Cada parte tiene su parte de responsabilidad y lo que no puede ser es que estén utilizando todo esto como un arma arrojadiza política partidista entre ellos y no implementen las soluciones que eran necesarias para antes de ayer", ha apostillado.

Finalmente, ha recordado que la región, "a pesar de tener el coste de vida más caro de toda España", está "la antepenúltima en las guardias en el pago de hora por guardias laborales y la penúltima en las de festivo".

Desde la Comunidad de Madrid han estimado en 15.713.509 euros el perjuicio causado durante las jornadas de paros llevadas a cabo desde diciembre, según han apuntado desde la Consejería. Un total de 26 días en seis meses en los que se ha suspendido con 10.022 cirugías, 205. 578 consultas y 21.127 pruebas suspendidas.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la región, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

RECLAMACIONES EN LA COMUNIDAD

En el caso de la Comunidad, desde el Comité de Huelga se reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Exigen igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.