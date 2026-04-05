Medio centenar de costaleros participa en la procesión de El Encuentro de Móstoles - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Medio centenar de costaleros ha participado este domingo en el cortejo de la procesión de El Encuentro de la Semana Santa de la localidad de Móstoles, declarada Fiesta de Interés Turístico regional.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Miguel López-Valverde, ha asistido a la procesión, donde ha destacado que el Gobierno autonómico "apoya tradiciones como esta para sigan teniendo el reconocimiento y el respaldo que merecen".

El cortejo procesional está formado por las imágenes del Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad. Cada una de ellas ha salido de sus templos, la Ermita de Nuestra Señora de los Santos, y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, respectivamente, desde donde han iniciado el recorrido hasta encontrarse en la Glorieta de Cuatro Caminos.

Allí, después de producirse tres bajadas a tierra de las dos imágenes, la Virgen de la Soledad se ha desprendido de su manto de luto para resplandecer con el blanco, que anuncia la resurrección de Cristo, ha detallado el Ejecutivo regional en un comunicado.