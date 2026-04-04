Mejoras en los autobuses interurbanos en abril: refuerzos en la línea 423 a Aranjuez y más servicios en las 725 y 717

Archivo - Archivo.- Autobús interurbano en la Comunidad de Madrid. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid introducirá a partir de este mes de abril una serie de mejoras en la red de autobuses interurbanos como el refuerzo de la línea 423 (Estación Sur de Madrid-Aranjuez) y más servicios en las líneas 725 (Plaza de Castilla-Valdemanco) y 717 (Plaza de Castilla-Nuevo Tres Cantos).

De esta forma, desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) se busca adaptar la oferta a la demanda real de los usuarios y mejorar la conexión entre distintos municipios de la región.

En concreto, desde este lunes se incrementará hasta un 20% la oferta de la línea 423, que conecta Aranjuez con Madrid, con parada en Valdemoro, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

De esta forma, en los días laborables, esta línea pasará de 161 a 190 expediciones diarias, lo que supone un aumento de 29 servicios al día. El refuerzo de la oferta será en ambos sentidos, pasando de 80 y 81 expediciones a 95 por sentido.

Este refuerzo conllevará un ajuste puntual en el horario de una expedición en las líneas 426 (Legazpi-Ciempozuelos) y 430 (Aranjuez-Villarejo de Salvanés) en día laborable, sin que se modifique el número total de servicios de estas líneas.

LÍNEAS 715 Y 717

Además, desde el próximo día 13 de abril los últimos servicios de la línea 725, que actuamente finaliza en Miraflores de la Sierra, ampliarán su recorrido hasta el municipio de Bustarviejo.

Desde ese mismo día también estarán en vigor nuevos horarios en el área de Tres Cantos. En concreto, se reforzará la línea 717, aumentando el número de expediciones y extendiendo por primera vez su servicio a los fines de semana.

Desde el CRTM han subrayado que estos ajustes forman parte del proceso continuo de optimización de la red interurbana, que permite reforzar aquellas líneas con mayor crecimiento de demanda y adaptar la oferta a los nuevos hábitos de movilidad de los ciudadanos.