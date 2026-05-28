Mercados municipales se convertirán en refugio climático y habrá descuentos en cines en las horas de más calor

Un termómetro indica la temperatura, a 22 de mayo de 2026, en Madrid (España). El calor de pleno verano que podría dejar temperaturas récord para el mes de mayo y noches tropicales se mantendrá hasta la próxima semana, según la predicción de la Agencia Es - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Hasta 44 mercados municipales con sistemas de climatización se reconvertirán en refugios climáticos, habrá descuentos en cines en las horas centrales del día --de 15 a 17 horas--, la ciudad instalará más puntos de agua nebulizada, el trabajo de los operarios de limpieza del Ayuntamiento estará condicionado a las alertas de calor y abrirán prácticamente dos centros de mayores al menos en cada distrito forman parte de las medidas que ha recopilado el Consistorio en su Plan de Calor.

La portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha dado cuenta de los pormenores del plan en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que el área de Políticas Sociales intensificará las rutas de los equipos de calle para hacer un seguimiento de las personas sin hogar ofreciendo plazas de centro de día en los recursos de acogida de San Isidro (60 plazas) y Beatriz Galindo (60 plazas).

Por tercer año consecutivo se pondrá en marcha la Campaña de Calor, que podrá activarse a partir del 1 de junio cuando Salud Pública declare el nivel 2 por alto riesgo de calor. Se desarrollará en la central de Samur social, donde se proporcionará atención social y refugio a las personas en situación de calle durante el periodo de más exposición al sol, entre las 12 y las 20 horas. Si la demanda lo requiere se podría activar como sede de esta campaña el centro de acogida de emergencia de Vallecas.

En cuanto a la atención a las personas mayores se realizará un mayor seguimiento a los usuarios a través de la teleasistencia ayuda a domicilio y también en las comidas a domicilio. "Este año en la mayoría de los distritos habrá dos o más centros de mayores abiertos a diario, tanto en julio como en agosto", ha indicado la portavoz.