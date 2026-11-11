Mercamadrid amanece con normalidad tras un arranque agitado con cargas policiales contra piquetes

Actividad en Mercamadrid en el día de la huelga general del 11 de noviembre - ALBERTO ORTEGA - EUROPA PRESS

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mercamadrid ha amanecido este 11 de noviembre, huelga general, con normalidad tras un arranque agitado con cargas policiales contra piquetes informativos sobre las 4 de la madrugada.

Alrededor de las 6.30 horas nada en Mercamadrid sugería los episodios que marcaron el inicio de esta jornada de protesta en la que los sindicatos han acusado a agentes de policía de cargar contra trabajadores y utilizar contra ellos gas pimienta.

La secretaria general de CC.OO. Madrid, Paloma López, ha reprochado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación la "brutalidad policial" contra los piquetes en Mercamadrid.

Ha afirmado que los agentes han cargado de manera "totalmente injustificada" en una actuación que se ha saldado con trece personas atendidas por Samur-Protección Civil "por contusiones, debido a porrazos, e irritaciones en los ojos por el uso del gas pimienta".

"Desde el principio, los agentes han dificultado el trabajo de los piquetes de informar sobre la huelga, así como de abandonar la zona en la que habían sido recluidas a un último grupo de personas", ha criticado. El sindicato ha afirmado en redes sociales que una persona ha sido detenida.

Por su parte, desde UGT han sostenido que la Policía Nacional no va "a silenciar" su voz y su lucha y ha avisado de que no darán "ni un paso atrás".

Precisamente esta plataforma de distribución, la mayor en productos frescos del país, era uno de los puntos críticos en los que se había fijado el Ayuntamiento de la capital para dotarles de los servicios necesarios para garantizar el abastecimiento.

Esta tensión inicial ha dado paso a los camiones, transportadores de palés y movimiento de trabajadores que han dado vida a la plataforma de distribución "como un día normal". Así lo ha señalado a Europa Press Luis desde la nave de pescados.

"No han impedido que entren los camiones", ha señalado junto a una compañera a la espera de que llegaran más compradores. Han reconocido, eso sí, que tras la normalidad aparente, está un día "un poco más flojo en ventas".

Han explicado que este martes apreciaron un aumento de compradores que acudieron para abastecerse "por el riesgo" de que la jornada de huelga impidiera finalmente la operatividad de Mercamadrid.

En el mismo sentido se ha expresado a Europa Press María José, ella desde la nave de frutas, que llegó alrededor de las 3 horas y pudo acceder "con normalidad" a la plataforma logística. "Estoy algo aburrida, está llegando algo menos de gente", ha apuntado, para apostillar a continuación que había algo de "miedo" entre los compradores a acudir este 11 de noviembre.

El trasiego de camiones bajo la lluvia y las luces encendidas ha dado tal sensación de normalidad, que hay quien, como Adolfo, "no sabía siquiera que había huelga".