Mercedes González no cree que la Delegación en Madrid sea "una lanzadera" y rechaza el "uso político" del PP al relevo

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Mercedes González (c), el alcalde de la ciudad, Ramón Jurado (i), y el concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Francisco Conde Sánchez (d), atienden a los medios tras la Junta Local de Seguridad de - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid y próxima directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no cree que la representación del Ejecutivo central en la región sea "una lanzadera" para otros cargos y ha rechazado el "uso político" que ha hecho de este relevo el Partido Popular o instituciones que preside como la Comunidad o el Ayuntamiento de la capital.

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad de Parla que ha presidido este jueves en su primer acto público tras conocerse su designación para dirigir el Instituto Armado, González se ha referido a las rotaciones que ha habido al frente de la Delegación del Gobierno, con cinco titulares bajo el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, para negar que el puesto sea "una lanzadera" para otros cargos de ámbito nacional, sino que es un responsabilidad "muy complicada".

"Yo no lo llamaría nunca lanzadera porque es un sitio muy complicado" y en el que "es muy difícil hacerlo bien". "Hay un montón de compañeros y compañeras y de cargos de este partido y de responsables de este partido que lo pueden hacer tan bien o mejor que yo y la persona que coja el relevo tendrá todo mi apoyo, como yo lo tuve de mi antecesor, José Manuel Franco, y como lo he tenido de las personas que me han precedido, como todos los delegados que han estado siempre a mi lado, echando una mano", ha subrayado la todavía delegada.

En cuanto a las críticas por esa sucesión de personas al frente de la Delegación en estos años, González ha reconocido que "por parte del Partido Popular o de las instituciones que gobiernan", tales como "el Ayuntamiento de Madrid o la Comunidad de Madrid", se ha hecho "uso político de eso", pero ha subrayado que "lo importante no es la rotación de personas" que tienen "el privilegio de ostentar ese cargo".

Precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, deseó el miércoles, tras conocerse el nombramiento de González, "éxitos" en su nuevo puesto, pero recordó que serán cinco ya los delegados del Gobierno en Madrid durante el mismo tiempo que ella ha sido la máxima responsable del Ejecutivo.

También el miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilice la Delegación del Gobierno en Madrid "como moneda de cambio para ir colocando a gente" en función "de intereses particulares y partidistas", por lo que le ha pedido "respeto".

UN PUESTO "MUY COMPLICADO"

"Es un puesto muy complicado que yo he tenido el privilegio de asumir y la verdad es que me lo llevaré siempre en mi corazón", ha defendido la delegada ante estas palabras, al tiempo que ha reconocido que ha pasado "muy malos momentos", especialmente "cada vez que hay cualquier asesinato" o "cualquier hecho violento".

"Se pasa muy mal, pero también tengo que decir que me ha dado grandes alegrías y que me ha dado un privilegio que no olvidaré jamás", ha concluido la que previsiblemente se convertirá la próxima semana en la segunda mujer en la historia de la Guardia Civil en dirigir este cuerpo.