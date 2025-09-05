Metro afronta el "reto" de cerrar y reabrir la Línea 6 de Metro este sábado con todo calculado "al milímetro"

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid afrontará la noche de este viernes el reto que supone la puesta en marcha este sábado de la segunda fase de las obras para la automatización de la Línea 6 de Metro, con la reapertura del tramo entre las estaciones de Moncloa y Méndez Álvaro, cerrado desde el pasado 31 de mayo, y el cierre del arco este, entre Moncloa y Legazpi, hasta el próximo 31 de diciembre.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha realizado este viernes un recorrido entre las estaciones de Oporto y Plaza Elíptica para ver el estado de las obras en el arco oeste, que reabre este sábado tras tres meses cerrado.

"Esta noche tenemos un momento delicado en todos los sentidos porque es el cambio, vamos a abrir uno de los arcos y vamos a cerrar el otro, y lo que queremos es que no afecte en ningún caso a la movilidad y al uso del transporte de esta línea. Yo creo que lo tenemos preparado, lo tenemos preparado a tiempo, al milímetro prácticamente, y espero que no exista ningún problema", ha explicado Rodrigo.

Unos trabajos que se han desarrollado con celeridad y han permitido la apertura anticipada de este tramo entre Moncloa y Méndez Álvaro, previsto inicialmente para el 12 de septiembre. Según ha explicado Elisa Guzmán, responsable de Servicio de Superestructura de Vía de Metro de Madrid, los trabajos se han centrado principalmente en la renovación integral de la plataforma de vía.

Así, ha apuntado que se han renovado 44.000 metros de carril con soldadura eléctrica "para evitar las incidencias en la explotación, evitar las roturas de carril" y la plataforma, que antes era de balasto y ahora es de hormigón

Igualmente, se ha llevado a cabo un refuerzo de los andenes y se han instalado unos 2.700 pilares para el apoyo de las puertas de andén, que serán de apertura automática y empezarán a instalarse en 2026. También se ha cambiado la tensión de la línea de 600 Vcc (voltaje de corriente continua) a 1.500 Vcc, que permite "un consumo más eficiente" y "aumentar la velocidad en la línea".

EL RETO DE ESTA NOCHE Y EL FIN DEL 'CHACACHÁ DEL TREN'

Según ha explicado la responsable de Servicio de Superestructura de Vía de Metro de Madrid, la reapertura del tramo oeste y el cierre del tramo este de cara a este sábado supone "un reto" para la compañía metropolitana, en un operativo sin precedentes que se llevará a cabo durante la noche del viernes.

"Es una noche fundamental, es un reto porque no lo hemos hecho nunca, la verdad. Cerrar en un mismo momento un tramo de una línea y abrir el otro tiene muchas implicaciones operativas, pero también sobre todo una implicación muy potente en el cambio de tensión de la catenaria", ha remarcado.

En cualquier caso, ha destacado que este sábado los usuarios de la Línea 6 que viajen en el reabierto tramo entre Moncloa y Méndez Álvaro notarán ya las ventajas de las mejoras, aunque los trenes que circulen no sean todavía los nuevos. Entre otras, el tradicional 'chacachá del tren' se minimizará y también aumentará la velocidad. "El ciudadano cuando monte en nuestros trenes lo va a notar mucho, por lo menos en los registros que hemos tomado se nota muchísimo y los compañeros de operación que manejan los trenes así nos lo han trasladado también", ha indicado.

DISCULPAS POR LAS MOLESTIAS

Durante la visita a los trabajos, el consejero de Transportes ha pedido disculpas a los ciudadanos madrileños por las molestias "que han surgido en los últimos tres meses y que van a surgir hasta las próximas Navidades" debido a estos cortes, aunque ha remarcado la necesidad de acometer este tipo de trabajos para "mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos".

En la misma línea, ha agradecido el trabajo que han desempeñado todas las personas que forman parte de Metro Madrid, "todos los trabajadores que se han involucrado en este gran proyecto de modernización de la red".