Metro ampliará el horario de cierre la noche del viernes la Línea 3 por el Brunch Electronik en la Caja Mágica

Archivo - Archivo.- La estación de Metro de San Fermín-Orcasur de la línea 3 - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ampliará este viernes hasta las 03.00 horas el horario de cierre en la Línea 3 del suburbano (Moncloa-El Casar) entre las estaciones de San Fermín-Orcasur y Sol con motivo del festival Brunch Electronik Madrid Magic Sessions en la Caja Mágica de la capital.

De esta forma, se busca garantizar la movilidad del evento, que se desarrollará desde las 17.00 horas viernes hasta las 02.30 horas del sábado y al que se prevé que asistan unas 12.000 personas. Además, se contará con el despliegue de un dispositivo especial de Policía Municipal que velará por satisfacer las necesidades en materia de circulación, ha apuntado el Ayuntamiento.

Una ampliación de horario de Metro desde las 01.30 hasta las 03.00 horas durante el que se prestará un servicio lanzadera que conectará directamente las estaciones de San Fermín-Orcasur, Legazpi y Sol sin paradas intermedias, con una frecuencia aproximada de intervalo de trenes de unos 15 minutos.

La entrada de viajeros se realizará únicamente en la estación de San Fermín-Orcasur, mientras que las estaciones de Legazpi, Embajadores y Sol permanecerán abiertas exclusivamente para la salida de pasajeros, con el fin de agilizar los desplazamientos y garantizar la seguridad de los usuarios, según han explicado desde Metro.

El dispositivo especial incluye también el incremento del número de trenes en circulación en distintos tramos de la jornada, comenzando a las 16.30 con refuerzos de hasta un 14% en las franjas de mayor demanda, especialmente en las horas posteriores a la finalización de los conciertos.

Asimismo, Metro de Madrid reforzará la presencia de personal con el fin de ordenar los flujos de pasajeros y atender las necesidades del público asistente al festival de música.

Desde el Ayuntamiento de la capital se ha recomendado acudir en transporte público al evento, que entre otros contará con Dixon, Maceo Plex, Honey Dijon, WhoMadeWho, Paul Kalkbrenner y Eric Prydz.

CÓMO LLEGAR

El festival tendrá lugar en la Caja Mágica, situada en el número 23 del Camino de Perales, en el barrio de San Fermín, distrito de Usera. La estación de Metro más proxima es San Fermín-Orcasur (Línea 3) ubicada a unos 750-800 metros de la entrada del recinto.

En el caso de la red de Cercanías, las estaciones más próximas son Orcasitas o Doce de Octubre (línea C-5), desde donde se tardan unos 15-20 minutos caminando hasta la Caja Mágica.

También se dispone de la línea 180 de autobús de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), que conecta Legazpi con la estación El Pozo, y que ampliará su horario este viernes desde las 21.30 horas hasta las 23.30 horas, limitando su recorrido entre Legazpi y Caja Mágica.

Asimismo, a unos 500 metros del estadio Madrid Caja Mágica pasan varias líneas de EMT Madrid, en la parada de la Glorieta de San Martín de la Vega: Línea 23 (Plaza Mayor-Villaverde Cruce); Línea 78 (Glorieta de Embajadores-San Fermín); Línea 123 (Plaza de Legazpi-Barrio de Butarque) y la Línea nocturna N12.

Además, en la Avenida de Andalucía cuentan con parada las líneas N13, N14 y N15. En este punto, junto a la boca de Metro y a unos 10-15 minutos del estadio, también tienen parada los autobuses interurbanos 411 (Perales del Río), 421 (Pinto), 422 y 424 (Valdemoro), 447 y 448 (Getafe) y las líneas nocturnas N401 y N402.

También se dispone de una zona de estacionamiento en superficie en el Parque Lineal del Manzanares que cuenta con 170 plazas, de las cuales 16 son para personas con movilidad reducida. Con motivo del evento se ha acordado ampliar el horario hasta las 2.30 horas.