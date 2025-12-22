Metro cerrará entre las 22.00H y las 08.00H en Nochebuena y Navidad y retrasará a las 07.00H su inicio en Año Nuevo

Logotipo del Metro de Madrid - Fernando Sánchez - Europa Press

Metro de Madrid modificará sus horarios habituales durante los días señalados de las fiestas navideñas, con adelanto del cierre de servicio a las 22.00 horas en Nochebuena y retraso en el inicio de las circulaciones en Navidad, a las 08.00 horas, y en Año Nuevo, a las 07.00 horas.

En concreto, el próximo día 24 de diciembre el suburbano finalizará el recorrido a las 22.00 horas, por lo que los últimos trenes saldrán de las estaciones de cabecera a las 21.30. Al día siguiente, el 25 de diciembre, se retrasará el inicio hasta las 8.00 horas, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

El último día del año, el 31 de diciembre, Nochevieja, el suburbano mantendrá su horario habitual de cierre a la 01.30 horas, según han apuntado a Europa Press desde Metro. Con respecto al primer día del año, el 1 de enero, Año Nuevo, la red del suburbano comenzará a funcionar a las 7.00 horas.

Con motivo de las pre-uvas y las campanadas de Fin de Año, el 30 y 31 de diciembre, la estación de Sol estará cerrada desde las 18.00 horas y hasta la finalización del servicio.

Para garantizar los desplazamientos de los ciudadanos en transporte público durante todo el periodo navideño, el Gobierno autonómico mantendrá activo hasta el 6 de enero el dispositivo especial de refuerzo de Metro con hasta un 131% más de trenes entre las 10.00 y las 23.00 horas.

Así, se incrementan las frecuencias en las seis líneas del suburbano de mayor afluencia (1, 2, 3, 4, 5 y 10), que se une al aumento del personal de Metro y de vigilancia en los vestíbulos de las estaciones más concurridas por los viajeros.

El pasado 28 de noviembre, coincidiendo con el 'Black Friday', la compañía metropolitana registró el récord histórico de demanda diaria con un total de 2,82 millones de viajes, superando en un 1,5% al anterior en la misma fecha de 2024.