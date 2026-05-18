Metro comienza las pruebas en vía del primero de los 48 trenes automáticos que circularán en Línea 6 en 2027

Archivo - Archivo.- Varias puertas de andén en la Línea 6 de Metro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Metro de Madrid ha iniciado las pruebas en vía del primero de los 48 trenes automáticos que la compañía del suburbano ha adquirido para circular por la Línea 6 del suburbano, que se convertirá en la primera automatizada de la red a partir de 2027.

Las pruebas para validar este material móvil se están realizando actualmente en el CAF Track Test Center, un centro especializado ubicado en la localidad navarra de Corella perteneciente a CAF, empresa encargada de la fabricación de los convoys que llegarán a la 'Circular'.

En este centro se realizarán las pruebas de las dos primeras unidades, con previsión de la que la segunda de ellas llegue a este complejo el próximo mes de junio, mientras que los ensayos para el resto de convoyes se realizarán directamente en las instalaciones de Metro.

En el recinto de la localidad navarra se realizarán tanto pruebas tipo para el material ferroviario como pruebas de integración y funcionalidad en el sistema de señalización CBTC (Control Basado en Comunicaciones), que gestiona la posición exacta de cada tren, permiten acelerar y frenar con precisión, y optimiza el consumo de energía.

Se trata de un circuito ferroviario de pruebas y ensayos, que se emplaza en el entorno de la antigua estación de la localidad de Corella, a 92 kilómetros de Pamplona, sobre un tramo de 4 kilómetros de la antigua línea Soria-Castejón, entre los puntos kilométricos 91/800 y 95/800, en dominio público ferroviario de Adif.

En estas instalaciones, donde se han electrificado las vías y se ha construido una vía auxiliar para estacionamiento, se realizan ensayos dinámicos en vía y pruebas estáticas sobre trenes y componentes, con el objetivo de validar y homologar nuevo material rodante antes de su entrega a los clientes.

Entre otras, se llevan a cabo pruebas de circulación y comportamiento dinámico, frenado y aceleración, así como la verificación del funcionamiento de la catenaria y de los equipos eléctricos embarcados durante la marcha.

Asimismo, el centro acoge ensayos de carga de estructuras, deformaciones, suspensiones y acoplamientos, además de la comprobación de sistemas y equipos ferroviarios como puertas, control, señalización y seguridad a bordo en condiciones reales o simuladas de explotación.

LAS PRIMERAS COMPOSICIONES LLEGARÁN A MADRID EN JULIO

Desde el departamento que dirige Jorge Rodrigo se prevé que las dos primeras composiciones comiencen a trasladarse a Madrid a partir de julio para continuar las pruebas en la red del suburbano madrileño.

Una vez que los trenes estén en la región, se distribuirán entre distintos depósitos de la compañía metropolitana, desde donde comenzarán las pruebas nocturnas en modo manual en las líneas 10, 11 y 12.

Posteriormente, y una vez finalicen las obras de adaptación tecnológica necesarias, los ensayos pasarán a desarrollarse en la propia Línea 6 ya en circulación automática.

LOS NUEVOS TRENES

Los 48 trenes adquiridos por la Comunidad para la automatizada Línea 6 de Metro, con una inversión global de 531,2 millones de euros, están siendo fabricados actualmente en las plantas de Beasain e Irún de la empresa CAF.

El nuevo material móvil culminará la automatización de la Línea 6, la más demandada de la red del suburbano con una media de más de 400.000 viajeros diarios.

Su principal característica es la conducción semiatomática, sin cabina de conductor, de modo que en la cabecera habrá un cristal panorámico por el que los viajeros podrán ver las vías y las estaciones.

Cada una de las unidades se compondrá de seis coches, y estarán diseñadas con disposición continua con pasillos de intercomunicación entre los coches a lo largo de toda la unidad, con 10 centímetros más anchos (de 2,8 a 2,9 metros), lo que permitirá aumentar la capacidad un 17% al pasar de los 1.200 pasajeros actuales hasta los 1.385, 165 de ellas con asiento.

Además, serán más rápidos, con un aumento del 33% en la velocidad media (hasta las 110 km/h), de modo que se posibilitará una frecuencia de paso cada dos minutos, y más eficientes, al contar con una cadena de tracción que permite hasta un 20% de ahorro energético (con sistemas de frenado regenerativo que devuelven energía a la red), además de estar construidos con materiales que podrán ser reciclados.

Dotados con tecnología puntera, también serán más seguros y fiables. Entre otras novedades, se facilitará una mejor información al viajero gracias a la comunicación continua tren-tierra y dispondrán de novedades como el bucle inductivo, un sistema que facilita la percepción de la megafonía para personas con audífono.

Todos los nuevos trenes dispondrán de espacios reservados para sillas de ruedas y dos áreas específicas para bicicletas y cochecitos infantiles. Asimismo, al igual que los actuales, tendrán aire acondicionado, videovigilancia y puntos de carga para dispositivos móviles.

Estos trenes cumplirán, igualmente, los máximos estándares de accesibilidad, calidad y confort, destacando como innovaciones el bucle inductivo, un sistema que favorece la percepción de la megafonía para usuarios con audífonos y los colores, que seguirán siendo los corporativos, pero con el fondo blanco y las puertas en azul para hacerlas más visibles.

La automatización utiliza sistemas de señalización CBTC (Control Basado en Comunicaciones), que usan comunicaciones bidireccionales entre el tren y la vía para mejorar la eficiencia y seguridad del tráfico ferroviario. Así, sensores y sistemas informáticos monitorizan constantemente el estado de los trenes, permitiendo la supervisión y el control a distancia, así como la resolución automática de incidencias.

Además, las estaciones se están equipando ya con puertas automáticas de andén (PSD, por sus siglas en inglés), con cierre hermético y apertura únicamente cuando el tren está detenido. Serán más de 1.600 puertas para cada uno de los 70 andenes de la línea, que suman cerca de ocho kilómetros. Además, se acaba de licitar el contrato para la adecuación de los andenes de las 28 estaciones.