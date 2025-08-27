Metro comprará 24 vehículos híbridos para el mantenimiento de sus instalaciones con una inversión de 40,5 millones

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid invertirá 40,5 millones de euros en la compra de 24 nuevos vehículos híbridos para el mantenimiento de sus instalaciones, 14 de ellos de la línea aérea de la red del suburbano madrileño (catenarias), y los 10 restantes para la conservación de la infraestructura.

El Consejo de Gobierno ha conocido en su reunión de este miércoles la propuesta de adjudicación de este contrato, que tiene un plazo de ejecución de 56 meses, tal y como ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa.

En concreto, estas unidades de material móvil auxiliar están diseñadas para trasladarse hasta las zonas de trabajo ágilmente, así como para ejecutar rápida y eficazmente cualquier tarea, la mayoría de ellas actuaciones fundamentales para garantizar la circulación segura de los trenes, reducir el número de incidencias e incrementar la calidad del servicio.

Así, entre sus labores se incluye la mejora de túneles, instalaciones auxiliares y grandes construcciones de estaciones, además de la supervisión de los más de 139 kilómetros adicionales de vías secundarias formadas por depósitos, cocheras y galerías.

La adquisición de estos dispositivos forma parte un proyecto global de modernización de la compañía metropolitana y supondrá un avance tecnológico, mejorando la disponibilidad, fiabilidad, homogeneidad y flexibilidad de las características operacionales de los vehículos auxiliares. Las intervenciones se realizarán en horario nocturno para no alterar el servicio habitual de Metro.